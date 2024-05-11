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Наступ РФ на Харківщині зупинився: в ЗСУ розповіли про хід боїв

Юрій Берендій
11 травня 2024, 13:58
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В ЗСУ зазначили, що змогли локалізувати російський наступ на півночі Харківської області в "сірій зоні", ведеться робота із знищення окупантів.
Наступ РФ на Харківщині зупинився: в ЗСУ розповіли про хід боїв
Ворога локалізували в "сірій зоні" Харківської області, вона не розширюється / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Станом на ранок 11 травня українські військові на Харківщині відбити 9 спроб російського наступу. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по окупантах для стримування ворожих дій. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи ЗСУ, і воно вже реалізовується. Противника локалізовано у "сірій зоні", вона не розширюється. Однак є питання того, щоб його до кінця знищити і повиловлювати у тих лісопосадках, де він міг заховатися", - зазначив він.

За інформацією Генерального штабу, наразі на Харківщині триває вогневе ураження з метою зірвати ворожий наступ та знищити окупантів.

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"На даний час тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів йти в наступальні дії та просуватися вглиб території нашої держави", - сказав Волошин.

Він відзначив, що на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ на Харківщині тривають контрударні дії. Противник використовує піхоту та техніку.

"Також тривають бої за населенні пункти в прикордонні, які перебували у сірій зоні. Це Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве. Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, які вклинилися в нашу оборону. Також є рішення нашого керівництва на посилення наших бойових підрозділів і воно вже реалізовується", - додав Волошин.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої на кордоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що спроба наступу РФ на Харківщині має на меті відтягнути сили та резерви українських військ на новий напрямок лінії фронту.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке.

Аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російське військове командування зібрало на Харківському напрямку боїв значно менше ніж 50 тисяч військовослужбовців.

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