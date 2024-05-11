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Росіяни відновили наступ на Харківщині: які населені пункти під загрозою - ЗМІ

Юрій Берендій
11 травня 2024, 11:30
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За даними ЗМІ, російські окупаційні війська можуть збільшити інтенсивність обстрілів на Харківщині для наступу на певних ділянках фронту.
Росіяни відновили наступ на Харківщині: які населені пункти під загрозою - ЗМІ
Окупанти відновили штурмові дії на окремих напрямках в Харківській області / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупаційні війська вранці 11 травня відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у військових колах.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці", - вказують військові.

Крім того, зазначається, що Сили оборони України очікують на подальше посилення обстрілів й на інших напрямках боїв на Харківщині, зокрема в районі населених пунктів Стрілеча та Глибоке.

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Військові додають, що ворог не проводить штурмових дій у напрямку міста Вовчанськ.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харків - що відомо про бої на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти розпочали наступ з використанням техніки на півночі Харківської області. Деякі аналітики та військові експерти стверджують, що на цьому напрямку бойових дій зібрано 50 тисяч військових. Проте експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спростовує ці дані.

Крім того, один з російських підрозділів відмовився виконувати наказ керівництва і наступати на Харківщині. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними американського Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська найближчим часом, імовірно, збільшать активність на своєму тактичному плацдармі на півночі Харківської області для посилення наступальних операцій та продовження початкової фази наступальних дій. Основною метою таких дій противника є відкидання українських сил від кордону з Бєлгородською областю та продовження просування в бік Харкова в рамках дії ствольної артилерії.

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