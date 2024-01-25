Україні вдалося повернути до бюджету 1,5 мільярда на схемі щодо закупівлі снарядів

У грудні 2022 року чиновник МО підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання снарядів, але кошти не були переказані на рахунки компанії.

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Корупціонеру загрожує до 15 років в'язниці / Колаж Главреда. Фото: СБУ

Міноборони спільно з правоохоронцями вдалося повернути 1,5 мільярда гривень, які фігурували у корупційній схемі придбання артснарядів для ЗСУ, повідомив очільник відомства Рустем Умєров.

Раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони.

"Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене. Працюємо далі", - висловився Умєров. відео дня

Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

"Грошові кошти в сумі 35 млн євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 млрд грн, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони України", - зауважили в Офісі прокурора.

Справа 1,5 мільярда гривень - деталі

Йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав підозрюваний - керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією-посередником на поставку артснарядів за завищеними цінами, розуміючи недоцільність та економічну необґрунтованість умов цієї угоди.

Також чиновник організував перерахування з рахунків Міністерства оборони України грошових коштів, які в кінцевому результаті були перераховані на рахунки іноземної компанії.

Як писав Главред, НАБУ і САП викрили керівництво Держспецзв'язку - голову служби Юрія Щиголя та його заступника - у розкраданні 62 мільйонів гривень, які держава виділила службі на закупівлю систем інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Саму закупівлю чиновники засекретили, щоб уникнути торгів й забезпечити "своїм" фірмам перемогу.

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