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Україна відводить з поля бою танки Abrams: в AP розкрили загрози на фронті

Юлія Закрепа
26 квітня 2024, 08:01
Поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим".
Україна відводить з поля бою танки Abrams: в AP розкрили загрози на фронті
ЗСУ відводять з поля бою танки Abrams / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Західне видання повідомило, що Україна наразі відводить з лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їх роботу.

Українські військові отримали від США 31 танк Abrams у січні 2023 року. Вони використовувалися для прориву російських ліній оборони. Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки повсюдному використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків, пише Associated Press з посиланням на два військових джерела.

За даними AP, п'ять із 31 танка вже втрачено. Поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим", пояснив високопоставлений чиновник зі сфери оборони.

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Наразі танки перемістили з лінії фронту. США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, а також третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою. Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - заявив Грейді.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Нагадаємо, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Іспанія має намір передати Україні 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia стверджує, що це будуть машини після ремонту. Мадрид сподівається оголосити про поставку танків цього літа.

Україна отримає боєприпаси союзників Росії. Згідно з отриманими даними, Чехія вже отримала 800 000 снарядів артилерії від абсолютно різних світових постачальників і визначила ще 700 тисяч, які зможе отримати за умови додаткового фінансування.

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