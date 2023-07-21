'Шантажує світ': в ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах

Довготривалі збої в логістиці зерна в Україні матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна.

https://glavred.net/ukraine/shantazhuye-svit-v-isw-rozkrili-chomu-rosiya-posilyuye-ataku-po-ukrajinskih-portah-10487302.html Посилання скопійоване

Чому Росія завдає ударів по українських портах / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один із небагатьох важелів впливу на Захід, і вийшов з угоди, щоб забезпечити ці поступки, так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомили в ISW, влада Кремля намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи атаку по українських портах і зерновій інфраструктурі та погрожуючи ударами по цивільних судах у Чорному морі.

Україна в період з липня по серпень збирає більшу частину зерна, а удари Росії по українському порту та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити можливість України звільнити місце для щойно зібраного зерна. Довготривалі збої в логістиці зерна в Україні матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна.

відео дня

"Кремль регулярно бере участь у ескалаційній риториці навколо підтримки Заходом України, хоча, схоже, Росія, схоже, здійснює ці зусилля щодо формування зернової угоди за допомогою кінетичних операцій замість риторики. Незрозуміло, якою мірою російські війська мають намір завдавати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, хоча Кремль, ймовірно, вважає, що це оголошення матиме стримувальний вплив на морську діяльність у Чорному морі та створить умови, що нагадують повну блокаду українських портів на початку повномасштабного вторгнення. Ця спроба домогтися економічних поступок від Заходу може підірвати зусилля Кремля в міжнародній агітації. Тим самим поставивши під загрозу постачання продовольства в кількох країнах, які є передбачуваними цілями агітаційної діяльності Кремля", - пояснюють в ISW.

Російські удари по українській портовій і зерновій інфраструктурі доводять, що Кремль готовий використовувати військово-морські та високоточні ударні засоби, щоб віддати пріоритет безпосереднім економічним проблемам замість операцій в Україні, які переслідують загальні цілі кампанії Кремля.

Атака по портах на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

Росія вдарила по двох портах в Одесі. Вночі 19 липня були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. В результаті удару були пошкоджені резервуари і причал Одеського порту.

Армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту, тому намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси. Ситуація на півдні дуже напружена, складна.

Більше цікавих новин: