Клименко розкрив, що може бути, якщо Україна залишиться без 'зернової угоди'

Український морський експорт проходить саме через порти Одеської області і він займав приблизно третину всього зернового експорту.

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Клименко розповів про "зернову угоду" без Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В інтервʼю Главреду головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, які наслідки для України може мати відсутність цієї угоди, якщо дійсно Росія вирішить її не продовжувати.

"У нас завжди морський експорт саме через порти Одеської області і він займав приблизно третину всього зернового експорту. Тобто так, буде продовжуватись транзит (підкреслюю) через країни Європейського Союзу до їхніх портів. Зокрема, нещодавно Хорватія заявила про готовність надати для цього свої порти. Будуть продовжуватися прохід через Дунай, перевалка через порт Констанца, але це буде дорожче. Я впевнений, що вже зараз по цьому плану "Б" українські урядовці, і Міністерство аграрної політики, і Міністерство інфраструктури, і Офіс президента ведуть розмови", - пояснив Клименко.

Він додав, що буде гірше, будуть економічні втрати, але в цілому зерновий експорт збережеться. Бо світовий ринок потребує українського зерна, тому будуть знайдені більш дорогі, більш невигідні Україні, але будуть знайдені якісь рішення.

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Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Атака Росії по портам України

Нагадаємо, що вночі 19 липня на Одещині у порту росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині. Під час російської атаки 21 липня ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок обстрілу постраждали 2 людини, отримавши поранення склом.

В ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. Довготривалі збої в логістиці зерна в Україні матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна.

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