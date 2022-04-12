Переговори з Україною в глухому куті, а різанина в Бучі - провокація: Путін видав нову порцію пропаганди

Путін видав нову порцію пропаганди з приводу різанини в Бучі / Колаж Reuters

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що після нещодавньої зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі даний дипломатичний процес зайшов у глухий кут. Таку заяву він зробив у рамках зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком 12 квітня в місті Благовєщенськ.

"Ми вийшли на певний рівень домовленостей в Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України – а українська сторона вимовляє собі дуже жорсткі гарантії безпеки – не будуть поширюватися на територію Криму, Севастополя і Донбасу", ‒ сказав Путін.

Потім, за словами російського диктатора, Кремль нібито почав створювати умови для "продовження договірного процесу", але замість цього зіткнулися з нібито "провокацією в Бучі" (насправді з жорстокими розправами російських окупантів з мирним населенням Київщини ‒ Главред).

"І що найголовніше - українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки - це одне, а питання регулювання відносин з приводу Криму, Севастополя і Донбасу виносяться за рамки цих домовленостей. Тобто знову повернулися в тупикову для себе і для всіх нас ситуацію", - підсумував Путін.

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Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".

"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".