"Оптимізму немає": канцлер Австрії висловився щодо перемови із Путіним

Канцлер Австрії розповів про переговори з Путіним / twitter.com/karlnehammer

Австрійський канцлер Карл Нехаммер відверто підсумував свій візит до Москви, де мав двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, передає CNN.

"Наразі у мене немає особливого оптимізму після переговорів з Путіним. Наступ (в Україні – ред.) готується рішуче", – зізнався канцлер.

Нехаммер став першим західним лідером, який зустрівся з президентом РФ Наживо після вторгнення в Україну. Свій візит він пояснив необхідністю "пред'явити факти" російському президентові.

"Я дав зрозуміти пану Путіну, що його позицію і погляди ніхто не поділяє. Він розглядає це як якусь операцію по самообороні РФ, "спеціальну військову операцію". Я ж називаю це війною", - додав канцлер.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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