У Зеленського відповіли на слова Путіна про "глухий кут" в переговорах

Як зазначив радник глави Офісу президента, Російська Федерація, як і завжди, продовжує публічно тиснути на переговорний процес.
Переговори між Росією та Україною зараз проходять вкрай важко.
Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, незважаючи на важкий емоційний фон, українська сторона працює в прозорих рамках, захищаючи наші цінності, коли російська продовжує публічно тиснути на процес.
"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими і прозорими", - заявив Подоляк.
Як зазначив радник глави Офісу президента, Російська Федерація, як і завжди, продовжує публічно тиснути на переговорний процес шляхом публічних заяв.
"Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв", - додав Подоляк.
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Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".
"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.
При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".
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