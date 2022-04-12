У Зеленського відповіли на слова Путіна про "глухий кут" в переговорах

Михайло Подоляк / ОПУ

Переговори між Росією та Україною зараз проходять вкрай важко.

Як розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, незважаючи на важкий емоційний фон, українська сторона працює в прозорих рамках, захищаючи наші цінності, коли російська продовжує публічно тиснути на процес.

"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими і прозорими", - заявив Подоляк.

Як зазначив радник глави Офісу президента, Російська Федерація, як і завжди, продовжує публічно тиснути на переговорний процес шляхом публічних заяв.

"Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв", - додав Подоляк.

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Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".

"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".

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