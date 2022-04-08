Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки України

Еммануель Макрон / Фото Reuters

Франція готова стати одним з гарантів безпеки України після закінчення війни з Росією.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав в інтерв'ю газеті Le Parisien.

За його словами, в Україні в якийсь момент настане припинення вогню та потрібно буде будувати мир.

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", - сказав Макрон.

При цьому він заявив, що готовий дзвонити російському президенту Володимиру Путіну, незважаючи на результативність цих бесід, щоб у Парижа був "статус учасника переговорів".

Також Макрон зазначив, що приділяє велику увагу ситуації в Маріуполі. За його словами, Росія "досить ясно висловила відмову" у відповідь на пропозицію про гуманітарну операцію за допомогою Греції й Туреччини. Тому Париж намагається відкрити гумкоридор за допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомляв Главред, 26 березня французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція спільно з Туреччиною і Грецією має намір провести "виняткову гуманітарну операцію" в блокадному Маріуполі.

Макрон зазначив, що "в найкращих можливих умовах" проведуть евакуацію всіх жителів Маріуполя, які захочуть залишити місто.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями.

Україна пропонує підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки. Серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією. При цьому прямої відповіді на запитання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

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