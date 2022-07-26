Армія України не збирається зупинятися та має намір відвоювати Крим – експерт

Другий ешелон армії Росії не витримає натиску ЗСУ - експерт / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

В України є можливість та настрій для повернення окупованого Криму. Бійці ЗСУ, які воюють на фронті, не збираються зупинятися. Вони мають намір повернути захоплений півострів без будь-яких перемовин. Другі ешелони російської армії не є серйозною силою. У разі прориву оборони вони розбіжаться, після чого українські війська опиняться на Кримському півострові. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що військові сил оборони України, які протистоять військам РФ на полі бою, налаштовані відвоювати захоплений Крим.

читайте такожЗСУ можуть знищити Кримський міст одним пострілом: допоможуть російські боєприпаси - Жданов"Можливість є, такі настрої присутні. Це не мій особистий настрій - так кажуть хлопці, які на фронті. Вони не збираються зупинятися, а збираються насправді, без зайвих перемовин, відвоювати Крим", - зазначив експерт.

За його словами, якщо ЗСУ вдасться прорвати лінію оборони, то далі підуть другі ешелони російської армії, які не зможуть стримати натиск та бігтимуть. Тоді в українських військ з'явиться можливості зайти до Криму.

"Повторю фразу, яку сказав десь в середині нашої розмови: другі ешелони російської армії - це не військовослужбовці, а Росгвардія і весь той набрід силових органів, який вони назбирали, щоб утримати території. Якщо буде прорив лінії оборони, весь цей набрід покотиться, просто почне бігти. У мене немає в цьому жодних сумнівів. А це полегшить нам дії в тилу і збільшить глибину проникнення наших військ. І ось в цьому випадку на плечах противника ми можемо прорватися до Криму", - підкреслив Микола Сунгуровський.

читайте такожВійна в Україні не затягнеться, бо Росії вистачить ще максимум на півроку - Володимир ОгризкоНагадаємо, раніше Сунгуровський заявив, що Україні було б вигідно завдати удару по Кримському мосту і зруйнувати логістику військ Росії на південному фронті. Однак у ЗСУ немає ракет для такого маневру. Захід не надає їх, оскільки побоюється ядерної відповіді Москви.

Крім того, як вважає Сунгуровський, армія України під час контрнаступу на Херсонському напрямку може підійти на відстань, що дозволяє вдарити по Чорноморському флоту. На думку експерта, знищення ЧФ РФ позбавило б Москву половини можливостей для нанесення ракетних ударів по українських містах.

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