"Війська там небагато": ЗСУ зможуть зайти до Криму після звільнення Херсонщини - Жданов

Українські військові зможуть зайти до Криму після звільнення Херсонщини / Колаж Reuters, wikimedia commons

Українські військові зможуть зайти до анексованого Криму після того, як звільнять Херсонську область від російських окупантів. Максимум за місяць в цьому регіоні будуть помітні прояснення у контрнаступі ЗСУ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він додав, що на території півострова не так багато російського війська. Однак українських сил необхідно багато, аби це провернути. Ймовірно, після звільнення Херсонщини, частина українських солдат піде на схід, інша частина - на півострів.

"Там дійсно сьогодні мотострілкових і танкових підрозділів дуже мало, в основному ремонтно-відновлювальні, ППО, берегової охорони, сили Чорноморського флоту. Кількість військ не така вже й велика. Але якщо нам ділити угруповання на два напрямки, а його доведеться ділити (частина сил заходить до Криму, частина сил повинна буде стримувати натиск російських військ з Донецької області), там же прямий кордон з Ростовської області, у них є підживлення. Єдине, там немає залізниці, їм буде дуже важко. Від Маріуполя пішки, а далі, якщо вона ще ціла - тоді можна залізницею перекидатися, хоча легше перекинути війська своїм ходом", - розповів Олег Жданов.

Він переконаний, що Крим необхідно починати звільняти одразу, як тільки з'являється така можливість. Таким чином українські військові зможуть перекрити постачання військ.

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Звільнення Криму

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українським військовим потрібно починати бити по базах російських окупантів у Криму, адже саме там знаходиться велика частина зброї, яка згодом опиняється на фронті. Він вважає, що Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у відповідь на подібне.

Раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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