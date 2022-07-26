"Відрізати" Крим від ОРДЛО: генерал розкрив сценарій звільнення Херсонщини

Ключовим етапом має стати очищення південного напрямку від російських загарбників.
Збройні Сили України планомірно готуються до звільнення південних районів, раніше захоплених окупантами РФ.
За словами генерал-лейтенант запасу Ігоря Романенка, ключовим етапом має стати очищення південного напрямку від російських загарбників. Про це він сказав в ефірі Freedom.
Разом з тим він звернув увагу на те, що для досягнення позитивного результату ЗСУ необхідно досягти паритету з окупантами.
Серед ключових факторів співрозмовник виділив своєчасне забезпечення ЗСУ сучасною зброєю, а також комплекс заходів з навчання особового складу його ефективному використанню.
Генерал-лейтенант запасу назвав ключові фактори, які сприятимуть звільненню Херсонської області:
- виснаження сил ворога;
- інформаційна робота;
- підготовка необхідних резервів і запасів.
"На цьому напрямку перспективно перерізати росіянам суходільний адмінкордон з Криму на Донецьк", - додав Романенко.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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