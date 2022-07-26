"Відрізати" Крим від ОРДЛО: генерал розкрив сценарій звільнення Херсонщини

ЗСУ готуються до звільнення Херсонщини / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Збройні Сили України планомірно готуються до звільнення південних районів, раніше захоплених окупантами РФ.

За словами генерал-лейтенант запасу Ігоря Романенка, ключовим етапом має стати очищення південного напрямку від російських загарбників. Про це він сказав в ефірі Freedom.

Разом з тим він звернув увагу на те, що для досягнення позитивного результату ЗСУ необхідно досягти паритету з окупантами.

Серед ключових факторів співрозмовник виділив своєчасне забезпечення ЗСУ сучасною зброєю, а також комплекс заходів з навчання особового складу його ефективному використанню.

Генерал-лейтенант запасу назвав ключові фактори, які сприятимуть звільненню Херсонської області:

виснаження сил ворога;

інформаційна робота;

підготовка необхідних резервів і запасів.

"На цьому напрямку перспективно перерізати росіянам суходільний адмінкордон з Криму на Донецьк", - додав Романенко.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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