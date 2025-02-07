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Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії

Альона Вороніна
7 лютого 2025, 08:49оновлено 7 лютого, 09:44
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В "Укренерго" звернулися до українців із закликом споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень.
Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії
Аварійні відключення світла ввели у 8 областях/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • У 8 областях України були введені аварійні відключення світла
  • Причиною стали удари РФ по об’єктах генерації і передачі електроенергії

У восьми областях України у п’ятницю, 7 лютого, було введено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що причиною стали наслідки ударів країни-агресорки Росії по Україні ракетами і дронами.

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"Сьогодні, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення. Причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", – зазначається у повідомленні.

При цьому в "Укренерго" наголосили, що першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)

Аварійні відключення будуть скасовані одразу, як тільки це буде дозволяти ситуація в енергосистемі.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", – закликали українців в компанії.

Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії
Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, попереднього разу відключення світла запроваджувалися 6 лютого – електроенергію вимикали у восьми областях. Через атаку окупантів ракетами і дронами "Укренерго" запровадило аварійні відключення у частині областей.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться – стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним: якщо будуть сильніші морози, можуть знову початися відключення електроенергії, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Також в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози, зазначив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, уже в лютому, все виглядає так, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів.

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ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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