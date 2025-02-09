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Влупить до -10 градусів: синоптик дав прогноз на наступний тиждень в Україні

Маріна Фурман
9 лютого 2025, 20:11оновлено 9 лютого, 20:43
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В деяких регіонах України стовпчики термометра опустяться нижче нуля, також прогнозуються опади.
Влупить до -10 градусів: синоптик дав прогноз на наступний тиждень в Україні
Погода в Україні на тиждень / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 10 по 16 лютого
  • У яких регіонах та коли синоптик прогнозує сильні морози

Наступний тиждень в Україні буде без опадів, однак про зиму нагадає доволі низька температура повітря. У найближчі кілька днів переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 10 лютого

У понеділок, 10 лютого, опадів в Україні не прогнозується. Вітер східний/північно-східний, 5-10 м/с.

відео дня

Температура повітря вночі становитиме -4…-10 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5 °С; вдень -4...+1 °С.

Синоптик застерігає, що на дорогах можлива подекуди ожеледиця.

Погода 11 лютого

У вівторок, 11 лютого, в Україні погода буде аналогічною до понеділка. Щоправда температура повітря вночі опуститься до -10 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5 °С; вдень -3...+2 °С. Невеликий сніг прогнозують лише в Криму.

Погода 12 лютого

У середу, 12 лютого, в Україні буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до -4…-9 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті -4…+1 °С. Вдень очікується -2...+3 °С.

Погода 13 лютого

У четвер, 13 лютого, погода буде схожа з попередніми днями. Буде так само сухо і морозно. Але у деяких регіонах України можливий туман, паморозь. Тому на дорозі слід бути обережними.

Температура повітря вночі становитиме -3…-8 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті -4…+1 °С. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +4 °С.

Погода 14 лютого

У п'ятницю, 14 лютого, очікується переважно спокійна погода без дощів, лише в окремих західних регіонах вдень можливий легкий мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься туман, а на дорогах – ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °С, на узбережжі морів та на Закарпатті -3…+2 °С. Вдень очікується -1...+4 °С, у Криму та на півдні Одеської області пригріє аж до +6 °С.

Погода 15 лютого

У суботу, 15 лютого, в деяких північних, західних областях та на півдні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу і мокрого снігу, а в Одеській області та Криму — дощ. У решті території країни буде сухо.

Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних областях та у Криму вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С.

Погода 16 лютого

У неділю, 16 лютого, у більшій частині країни прогнозуються опади, зокрема у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах дощ зі снігом, місцями лише дощ. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі -2…+3 °С. А вдень синоптик прогнозує до +5 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, у Україні в понеділок, 10 лютого, очікуються морози від -5 до -10 градусів уночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко попереджала про те, що морози будуть посилюватись, але вдень буде близько нуля градусів. Вночі температура повітря може опуститися до -10 градусів. Водночас погода буде переважно сухою та сонячною.

Український гідрометцентр повідомляв, що у 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня місячна температура повітря в лютому коливатиметься від - 3°C до +2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.

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