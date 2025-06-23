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Наскільки ефективна лазерна зброя проти "Шахедів" - названо цікаву деталь

Юрій Берендій
23 червня 2025, 11:28
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Лазерна зброя може доповнювати систему ППО, але не здатна ефективно протидіяти дронам типу "шахед" через обмежену дальність, зазначив Криволап.
Наскільки ефективна лазерна зброя проти 'Шахедів' - названо цікаву деталь
Наскільки ефективна лазерна зброя проти "Шахедів" / Колаж Главред, фото: Міноборони Великобританії, ua.depositphotos.com

Про що сказав Криволап:

  • Лазерна зброя має обмежену дальність дії і не зможе збивати "шахеди" на значній висоті
  • Лазер може доповнювати компоненти ППО, наразі йдеться про системність

Лазерна зброя хоч і вважається перспективною, але вона навряд зможе кардинально змінити ситуацію з масованими ударами дронів по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За словами Криволапа, наземна лазерна зброя має обмежену дальність дії, яка складає лише 1,5–2 км, тому при атаках "Шахедів", що летять на висоті 3–4 тисячі метрів "це просто розвага для дітей, а не реальна зброя".

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"Лазери мають сенс, коли стоїть бронемашина, яка прикриває конкретний об'єкт. І коли над цим об'єктом починають літати FPV-дрони або інші маловисотні цілі - ось тоді така зброя ефективна, якщо працює в автоматичному режимі і встигає "всіх бабахати"", - зазначив аналітик.

Він підкреслив, що хоча вже є окремі приклади використання лазерної зброї, наразі це несерійне виробництво, без системного впровадження та ефективних алгоритмів. Лазер може доповнювати наявні засоби, але не стане вирішальним чинником у боротьбі з дронами. Натомість дійсно ефективним рішенням може стати легкомоторна авіація, оснащена дронами-перехоплювачами й ракетами, яка працюватиме з висоти 3–3,5 км.

Наскільки ефективна лазерна зброя проти 'Шахедів' - названо цікаву деталь
Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетно-дроновий удар Росії по території України. Він підкреслив цинізм Кремля, який публічно обурюється ударами Заходу по ядерних об'єктах Ірану, але при цьому сам регулярно завдає жорстоких атак по українських містах.

Авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап наголосив, що для ефективної оборони Україна має терміново нарощувати виробництво дронів-перехоплювачів та розвивати легку авіацію, здатну збивати ворожі безпілотники.

Водночас, за словами аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, Росія вдосконалює дрони-камікадзе типу "Шахед", оснащуючи їх штучним інтелектом і камерами. Такі апарати практично не піддаються контролю та не здатні відрізнити військові об'єкти від цивільних, що створює серйозну загрозу для мирного населення.

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Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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війна в Україні атака дронів Костянтин Криволап
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