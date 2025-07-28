Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна поскаржилися, що РФ "воює одна проти всього Заходу" і відчитали Макрона

Руслана Заклінська
28 липня 2025, 15:49
289
Лавров заявив, що під час холодної війни між РФ і США начебто існувала взаємна повага, а зараз її немає.
У Путіна поскаржилися, що РФ 'воює одна проти всього Заходу' і відчитали Макрона
Лавров поскаржився, що Росія воює сама проти всього Заходу / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

  • Головна мета РФ - перемогти ворога, під яким розуміють і Україну, і Захід
  • Росія, за словами Лаврова, вперше за всю історію воює одна проти всього Заходу
  • Розмова Путіна з Макроном була мало результативною

Росія "вперше за всю історію воює одна" проти всього Заходу. Тому РФ нібито не може дозволити собі "ні слабкості, ні слабини". Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Вперше за історію Росія воює одна проти всього Заходу. До Першої світової, до Другої світової у нас були союзники. Нині у нас союзників на полі бою немає. Тому треба покладатися на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини", - сказав він.

відео дня

Також Лавров додав, що у РФ "чимало справ", а головна з цих справ - "перемогти ворога". При цьому ворогом у Кремлі вважають не лише Україну, а й весь Захід.

За словами російського міністра, сучасна геополітична ситуація кардинально відрізняється від періоду холодної війни. Він заявив, що тоді між Росією та Сполученими Штатами начебто існувала "взаємна повага", а нині її немає.

Дивіться відео із заявою Лаврова:

Окремо Лавров прокоментував нещодавній контакт між президентом Франції Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. За його словами, Путін одразу взяв слухавку, коли надійшов дзвінок з Парижа, однак "користі від цієї розмови було, прямо скажемо, мало".

Він звинуватив французького лідера в тому, що той після діалогу нібито почав виступати з закликами до тиску на Росію. Попри це, російський міністр заявив, що Путін начебто "відкритий до діалогу" з будь-якою країною, включаючи держави Європи.

Водночас Лавров продовжив вести типову кремлівську риторику про жертву, яка "змушена" протистояти всьому Заходу без союзників. Також він вчергове повторив позицію Кремля щодо розширення НАТО і звинуватив Альянс у порушенні обіцянок і договорів.

"Ніякого втягнення України до НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО, воно й так уже попри всі обіцянки й документи, які укладали, розширилося впритул до наших кордонів", - заявив Лавров.

Зустріч Трампа, Путіна і Зеленського - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що прагне організувати зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Стамбулі. Він повідомив, що цього тижня Туреччина працюватиме над проведенням переговорів з обома лідерами.

Також президент Зеленський заявив, що Україна чекає на відповідь Росії щодо можливої зустрічі з Путіним до кінця серпня за участю представників Європи. Про це він сказав під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном

Крім цього, у вересні Дональд Трамп планує візит до Китаю, де може зустрітися з Путіним, заявив дипломат Олександр Левченко. Потенційно це відкриє шлях до переговорів у Туреччині.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Сергій Лавров війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вони рятуватимуть себе": стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

"Вони рятуватимуть себе": стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

17:04Україна
"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФ

"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФ

15:29Світ
Скільки українцям доведеться платити за овочі борщового набору восени і взимку: є 2 варіанти

Скільки українцям доведеться платити за овочі борщового набору восени і взимку: є 2 варіанти

14:31Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Таємниця врожаю: як одна рослина змушує сарану оминати поля та городи

Таємниця врожаю: як одна рослина змушує сарану оминати поля та городи

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться в серпні: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться в серпні: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Останні новини

17:15

Зміцниться здоров'я і прийде щастя: що потрібно обійняти і випити 29 липня

17:04

"Вони рятуватимуть себе": стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

16:51

"Велика небезпека": Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ

16:49

Без хімії та зусиль: один копієчний засіб прибере всю медведку з городуВідео

16:40

Посівний календар на серпень 2025: що не пізно посадити

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцямЦіни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям
16:39

Чому коти панічно бояться води: все заплутаніше, ніж здається на перший погляд

16:38

Долар летить вгору, а євро раптово пішов у піке - свіжі курси валют

15:49

У Путіна поскаржилися, що РФ "воює одна проти всього Заходу" і відчитали МакронаВідео

15:47

Надасть блиску та відштовхуватиме воду: один засіб змусить авто сяяти

Реклама
15:43

Кота знайдуть тільки найуважніші люди: найкраща загадка для перевірки уважності

15:38

Сіль: біле золото чи біла смерть

15:29

"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФВідео

15:19

Українців серйозно каратимуть з 1 серпня: попередження про нововведення

15:06

У серпні тарифи на газ та світло можуть зрости: кому доведеться платити більше

15:03

Яка робота принесе вам успіх: відповідь ховається у даті народження

14:56

Чи справді від динозаврів: вчені нарешті розшифрували, звідки береться нафта

14:56

Україна не погодиться на окупацію: експерт про істерику РФ після слів Алієва

14:43

"Я завалила": Лідія Таран зізналася, які в неї проблеми

14:31

Скільки українцям доведеться платити за овочі борщового набору восени і взимку: є 2 варіанти

14:26

Прокляття Керченського мосту — міф, символ чи історичний вирок

Реклама
14:03

Які рослини сарана з’їсть в першу чергу: спосіб боротьби та страхи шкідникаВідео

14:00

"Була сама не своя": Альона Омаргалієва розкрила деталі весілля з Тамерланом

13:55

Пральний порошок "вбиває" рушники: копійчаний засіб поверне колишню м'якістьВідео

13:45

Грози, град, шквали і температура +16: коли в Україні різко похолодає – точна дата

13:24

Телеканал УНІАН оновлює своє позиціонування й стартує в ефірі під брендом УНІАН. Серіал новини компанії

13:16

Серпень принесе великі гроші трьом знакам зодіаку: хто ці щасливчики

12:56

РФ обрала нові цілі для масованих ударів: ЗМІ назвали "мішені" атакВідео

12:30

"Весь під’їзд у крові, скло перебило вени": жителі пошкодженого будинку в Києві описали атакуФотоВідео

12:27

Названо професію з найвищим рівнем зрад у шлюбі

12:24

У шести областях України - масштабні перебої зі світлом: що сталося

11:58

Максимальна увага до свого здоров'я: в кінці липня вдарить сильна магнітна буря

11:53

"Нам буде дуже боляче": Жданов дав тривожний прогноз щодо наступу РФ

11:44

Підземелля, храми й легенди: скільки насправді років Києву

11:20

Гроші на дрова: хто з українців може отримати фінансову допомогу від держави

11:17

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

11:08

Чи треба вимикати пральну машину з розетки щоразу: важливе правило, яке повинні знати усі

10:50

Урожай попре як на дріжджах: як використовувати кавову гущу для удобренняВідео

10:27

Китайський гороскоп на завтра 29 липня: Мавпам - гнів, Щурам - проблеми

10:13

Скільки буде коштувати долар та євро на початку серпня: банкір здивував прогнозом

10:11

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Реклама
10:04

"Кинджали" не досягли цілей: сили ППО знешкодили понад 330 дронів і ракет ворога

10:03

Дерево впало на намет із підлітками на Одещині, 1 дитина загинула і 4 поранені: деталі

09:54

"Іди собі": що відомо про повернення втікачів Винника та Потапа

09:46

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 липня (оновлюється)

09:45

Зменшенням втрат на фронті цілеспрямовано не займається ніхтоПогляд

09:26

Гороскоп на завтра 29 липня: Дівам - неймовірний успіх, Скорпіонам - розчарування

09:23

Зміна клімату та навала сарани: економіст відповів, чи загрожує Україні голод

09:20

Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше зізнався в залежності: "Злидні підштовхують"

08:49

Загроза для Запоріжжя: скоро окупанти зможуть бити по місту з артилерії - ISW

08:43

"Не звідси": спливла скандальна історія із Софією Ротару

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти