У Путіна поскаржилися, що РФ 'воює одна проти всього Заходу' і відчитали Макрона

Лавров заявив, що під час холодної війни між РФ і США начебто існувала взаємна повага, а зараз її немає.

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Лавров поскаржився, що Росія воює сама проти всього Заходу / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Коротко:

Головна мета РФ - перемогти ворога, під яким розуміють і Україну, і Захід

Росія, за словами Лаврова, вперше за всю історію воює одна проти всього Заходу

Розмова Путіна з Макроном була мало результативною

Росія "вперше за всю історію воює одна" проти всього Заходу. Тому РФ нібито не може дозволити собі "ні слабкості, ні слабини". Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Вперше за історію Росія воює одна проти всього Заходу. До Першої світової, до Другої світової у нас були союзники. Нині у нас союзників на полі бою немає. Тому треба покладатися на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини", - сказав він.

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Також Лавров додав, що у РФ "чимало справ", а головна з цих справ - "перемогти ворога". При цьому ворогом у Кремлі вважають не лише Україну, а й весь Захід.

За словами російського міністра, сучасна геополітична ситуація кардинально відрізняється від періоду холодної війни. Він заявив, що тоді між Росією та Сполученими Штатами начебто існувала "взаємна повага", а нині її немає.

Дивіться відео із заявою Лаврова:

Окремо Лавров прокоментував нещодавній контакт між президентом Франції Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним. За його словами, Путін одразу взяв слухавку, коли надійшов дзвінок з Парижа, однак "користі від цієї розмови було, прямо скажемо, мало".

Він звинуватив французького лідера в тому, що той після діалогу нібито почав виступати з закликами до тиску на Росію. Попри це, російський міністр заявив, що Путін начебто "відкритий до діалогу" з будь-якою країною, включаючи держави Європи.

Водночас Лавров продовжив вести типову кремлівську риторику про жертву, яка "змушена" протистояти всьому Заходу без союзників. Також він вчергове повторив позицію Кремля щодо розширення НАТО і звинуватив Альянс у порушенні обіцянок і договорів.

"Ніякого втягнення України до НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО, воно й так уже попри всі обіцянки й документи, які укладали, розширилося впритул до наших кордонів", - заявив Лавров.

Зустріч Трампа, Путіна і Зеленського - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що прагне організувати зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Стамбулі. Він повідомив, що цього тижня Туреччина працюватиме над проведенням переговорів з обома лідерами.

Також президент Зеленський заявив, що Україна чекає на відповідь Росії щодо можливої зустрічі з Путіним до кінця серпня за участю представників Європи. Про це він сказав під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном

Крім цього, у вересні Дональд Трамп планує візит до Китаю, де може зустрітися з Путіним, заявив дипломат Олександр Левченко. Потенційно це відкриє шлях до переговорів у Туреччині.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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