Скільки дронів на добу може запускати РФ: в ГУР описали загрозу

Росія планує ще більше наростити виготовлення дронів до кінця поточного року.

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У розвідці сказали, скільки дронів на добу може запускати РФ/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС України

Коротко:

РФ може за добу запускати по 500 дронів – як ударних, так і імітаторів

За оцінкою розвідки, Росія може за добу виготовляти до 170 таких дронів

До кінця поточного року РФ хоче наростити виготовлення дронів

Країна-агресорка Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 і їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит РБК-Україна. В ГУР зазначили, що, станом на 15 червня цього року, у РФ було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

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Згідно з оцінкою української розвідки, Росія може за добу виготовляти до 170 таких дронів. До цієї кількості входять і ударні безпілотники, і безпілотники-імітатори.

Проте в РФ планують до кінця поточного року наростити виробництво таких дронів до 190 одиниць на день.

За добу ворог зараз може запускати до 300 ударних дронів, зазначили в українській розвідці. Але якщо врахувати дрони-імітатори, то ця загальна кількість зросте до 500 одиниць.

У ГУР зазначили, що Росія змогла суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва (практично не залежить від поставок з Ірану).

"Крім цього, Росії вдається обходити міжнародні санкції, але це призводить до удорожчання виробництва БпЛА типу Shahed-136. Не дивлячись на це, Москва нарощує виробництво таких апаратів, які за критерієм "ефективність-вартість" є досить ефективним засобом ураження на відміну від високоточних ракет", – зазначили у розвідці.

Удар РФ по Україні в ніч на 21 червня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим. По місту було завдано удару табунами "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів".

Пізніше стало відомо, які наслідки масованої атаки по Кременчуку – влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека. Внаслідок обстрілу постраждали також і житлові квартали міста.

У поліції повідомили, що після удару окупантів на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси.

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