Скільки дронів на добу може запускати РФ: в ГУР описали загрозу

Коротко:
- РФ може за добу запускати по 500 дронів – як ударних, так і імітаторів
- За оцінкою розвідки, Росія може за добу виготовляти до 170 таких дронів
- До кінця поточного року РФ хоче наростити виготовлення дронів
Країна-агресорка Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 і їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит РБК-Україна. В ГУР зазначили, що, станом на 15 червня цього року, у РФ було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
Згідно з оцінкою української розвідки, Росія може за добу виготовляти до 170 таких дронів. До цієї кількості входять і ударні безпілотники, і безпілотники-імітатори.
Проте в РФ планують до кінця поточного року наростити виробництво таких дронів до 190 одиниць на день.
За добу ворог зараз може запускати до 300 ударних дронів, зазначили в українській розвідці. Але якщо врахувати дрони-імітатори, то ця загальна кількість зросте до 500 одиниць.
У ГУР зазначили, що Росія змогла суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва (практично не залежить від поставок з Ірану).
"Крім цього, Росії вдається обходити міжнародні санкції, але це призводить до удорожчання виробництва БпЛА типу Shahed-136. Не дивлячись на це, Москва нарощує виробництво таких апаратів, які за критерієм "ефективність-вартість" є досить ефективним засобом ураження на відміну від високоточних ракет", – зазначили у розвідці.
Удар РФ по Україні в ніч на 21 червня – що відомо
Як раніше повідомляв Главред, був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим. По місту було завдано удару табунами "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів".
Пізніше стало відомо, які наслідки масованої атаки по Кременчуку – влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека. Внаслідок обстрілу постраждали також і житлові квартали міста.
У поліції повідомили, що після удару окупантів на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси.
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