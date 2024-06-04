Україну атакують дрони 'невстановленого типу': у низці областей оголошено тривогу

Кілька російських БпЛА продовжують перебувати в повітряному просторі України.

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В Україні повітряна тривога через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на вівторок, 4 червня, в Україні зафіксували рух ворожих безпілотників одразу в кількох областях.

Повітряна тривога триває через загрозу з повітря. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Раніше група дронів РФ залетіла через Харківську область у напрямку Полтавської області.

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При цьому на кордоні Полтавської та Чернігівської областей дрони взяли курс на Київщину

Водночас у ЗС уточнили, що Україну атакують БпЛА невстановленого типу.

/ t.me/kpszsu

Пізніше в деяких областях було оголошено відбій повітряної тривоги.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Проте російські БпЛА продовжують перебувати в повітряному просторі України.

За останніми даними, вони курсують між Сумською та Чернігівською областями.

/ t.me/kpszsu

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Раніше повідомлялося, що Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ. На теплоелектростанціях було серйозно пошкоджено обладнання, енергетики ліквідують наслідки атаки.

/ Инфографика: Главред

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