У Повітряних силах оцінили ракетний потенціал РФ: до чого готуватись українцям

Ілля Євлаш розповів, що росіяни накопичують запас ракет протягом певного часу і потім використовують його.

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Скільки ракет залишилось в Росії / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що у росіян залишилось досить багато ракет. Окупанти використовують їх для різних цілей, таких, як бойові умови та перевірка боєздатності української ППО.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. За даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові й нові ракети. Тобто запас вже у них досить суттєво вичерпаний", - повідомив Євлаш в ефірі телемарафоні "Єдині новини".

Як зазначив Євлаш, це ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".

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"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", - зазначив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його.

"Тобто ми бачимо, що часу в них не багато. Вони тільки зробили ракету і відразу запускають її в бій", - зауважив він.

Зокрема, окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах.

"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші - північнокорейські застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів в тому числі розвідувальна", - підсумував Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В Повітряних силах ЗС України відзначили, що робота сил ППО відбувалась на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали удару по об'єкту комунального господарства на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання та адмінбудівля.

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