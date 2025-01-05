Україну атакує вірус HMPV: інфекціоніст попередила про небезпеку хвороби

Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватися протягом життя, пояснила Ольга Голубовська.

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В Україні зафіксували вірус HMPV / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Україні зафіксовано зараження метапневмовірусом людини HMPV

Зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватися

В Україні зафіксовано перші випадки зараження метапневмовірусом людини (HMPV), спалах якого спостерігається в Китаї. Ця хвороба може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, літніх людей і людей з ослабленою імунною системою.

HMPV був виявлений у 2001 році та належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV). Антитіла класу IgG проти HMPV було виявлено у 100% осіб із повторним зараженням, у дітей до 10 років серопозитивність становить майже 100%, розповіла український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

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Вона зазначає, що за даними Центру громадського здоров'я, в Україні від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків, але насправді їх більше, каже інфекціоніст.

Загроза зараження HMPV

Фахівець пояснює, що зараження відбувається крапельним шляхом, епізоди можуть повторюватися протягом життя. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути важким із розвитком фульмінантної (зі швидким прогресуванням) дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом, після трансплантації легені.

Орієнтовний інкубаційний період - від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватись залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найактивніший у помірному кліматі протягом пізньої зими та весни, - розповіла Голубовська.

За її даними, рентгенологічні зміни неспецифічні: "матове скло", ателектази, гіперактивні легені, іноді - консолідація. Частіше двосторонні ураження (як на фото).

У світі важким хворим застосовують інгаляційний рибавірин (зауважте - емпірично, оскільки доказів немає зі зрозумілих причин). У нашій країні така форма рибавірину не зареєстрована, а таблетована навряд чи буде ефективною, ґрунтуючись на нашому досвіді, пояснює інфекціоністка.

/ Facebook/ogolubovska

Як боротися з метапневмовірусом

За її словами, насамперед не потрібно панікувати. Фактор часу - вирішальний для тактики лікування хворих. У разі виникнення респіраторного захворювання, особливо в групі ризику, бажано його підтвердити. Серед усіх ГРВІ найнебезпечнішими були грип та COVID-19, зараз до тестування потрібно додавати й метапневмовірус, особливо в госпіталізованих хворих, ресурс є. Якщо ви захворіли - правильно вимірюйте сатурацію крові пульсоксиметром.

По-друге, звичайна профілактика інфекції полягає в уникненні/зменшенні ризиків повітряно-крапельного передавання (обмеження контактів із хворими на респіраторні захворювання, особливо груп ризику, миття рук, провітрювання приміщень, вологе прибирання). Усе це, звісно, не гарантує зараження, але ми пам'ятаємо, що вся суть у дозі збудника, який на вас "нападає". Що вона менша, то більше шансів мати легке захворювання.

По-третє - загальна рекомендація. Слідкуйте за своїм здоров'ям, вчасно діагностуйте патологію (наприклад, синдром інсулінорезистентності, патологію щитоподібної залози), приймайте вітаміни, особливо Д (за призначенням лікаря), у багатьох є його нестача або дефіцит, а він, зокрема, є гормоном імунної системи.

"Прохання до лікарів - не затягуйте з госпіталізацією, якщо хворий щодня прогресує. Пам'ятайте, що тяжкість перебігу оцінюється не тільки і не стільки за показниками температури, як за загальним станом хворого, особливо в групі ризику. Вважається, що супутні інфекції з іншими вірусами або бактеріями можуть бути тригером тяжкого перебігу захворювання, тому застосування емпіричної противірусної терапії препаратами широкого спектра дії може бути обґрунтованим", - додала Голубовська.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві від невідомого вірусу, схожого на коронавірус, померла 8-річна дівчинка.

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Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

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