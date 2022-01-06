Вірус атакував миттєво, відмовили серце і легені: під Києвом померла 8-річна дівчинка

У лікарні під Києвом розгорівся скандал через смерть дитини / УНІАН

У перший день Нового 2022 року в Київській області в районній лікарні померла 8-річна дівчинка. Батьки звинувачують лікарів, мовляв, медики неправильно поставили дитині діагноз. У лікарні ж стверджують, що діяли правильно, але вірус атакував миттєво.

Маленька Аніта захворіла в останніх числах грудня. Лікар, якого викликали додому, сказав, що у дівчинки звичайна застуда, пише Сегодня з посиланням на слова матері дитини Дарини Дуди.

Перед Новим роком у Аніти піднялася температура і почалася блювота. Сім'я викликала швидку.

"Поставили крапельницю, вона почала зі мною говорити, нудота пройшла, живіт не болів. Дівчата говорили, куди її везти, дитина важка - вибирали або Бровари, або Бориспіль, але диспетчер чомусь сказав везти в Березанське відділення", - розповіла Дарина.

У міську лікарню Березані Аніту доставили близько першої години ночі. Медики не побачили загрози життю дитини, але вирішили залишити під наглядом до ранку.

Реклама

Вже вранці стан 8-річної дівчинки погіршився, вона зомліла. Спочатку відмовили легені, а потім - серце. Реанімація не допомогла.

Причина смерті - пневмонія та запалення серця, їх нібито викликав вірус. Головний лікар лікарні стверджує, що лікували дитину правильно.

"Це блискавична форма вірусної інфекції, яка спричинила пошкодження серцево-судинної і легеневої системи. Коли є уражений серцевий м'яз, то певні ліки, які діють на серце, просто не діють", — пояснив медичний директор Березанської міської лікарні Юрій Вусятицький.

Чи правильно діяли медики і чому дитину відвезли в лікарню лише на третій день хвороби, тепер з'ясовує поліція. Буде проведено повну судово-медичну експертизу, а також вилучено всю медичну документацію, що пов'язана з лікуванням Аніти.

"Лише за результатами саме експертизи можна буде остаточно стверджувати, що стало причиною загибелі дитини, і чи є в цьому якась роль лікарів, або це було викликано виключно хворобою", - розповіла прес-секретар поліції Київської області Ірина Прянишникова.

Якщо провина медиків буде доведена, їм загрожує до трьох років в'язниці.

8-річну Аніту поховали 5 січня поряд з прабабусею і прадідусем.

Як повідомляв Главред, в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

Давид потрапив до лікарні ще 24 грудня з діагнозом "обструктивний бронхіт". Малюка лікували, він був активним та йшов на поправку. Але 30 грудня стан хлопчика різко погіршився. За словами рідних, хлопчикові стало зле через крапельниці.

Читайте також: