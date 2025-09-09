Українським пенсіонерам почали приходити штрафи: стала відома дивна причина

Пенсіонери зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на їхні виплати.

Зазвичай українські пенсіонери щомісяця отримують стабільні виплати. Проте іноді сума на рахунку виявляється меншою, і така ситуація може повторюватися кілька місяців поспіль, пояснюють експерти Новини.LIVE. Вони пояснили, за що можуть штрафувати пенсіонерів.

Чому можуть зменшувати пенсію?

У Пенсійному фонді пояснюють, що частину грошей можуть утримати за рішенням державної виконавчої служби. Це відбувається тоді, коли на людину оформлений виконавчий документ щодо погашення боргу. Оскільки пенсія є офіційним доходом, з неї дозволено робити відрахування.

Закон передбачає, що стягнення можливе на підставі:

рішень суду та ухвал;

постанов і вироків у майнових справах;

виконавчих написів нотаріусів;

інших документів, які зобов’язують людину сплатити борг.

З пенсії можуть утримувати кошти для:

аліментів;

відшкодування шкоди чи збитків;

повернення неправомірно нарахованих пенсійних сум.

Максимальний розмір відрахувань:

до 50% — у випадку аліментів або компенсації шкоди;

— у випадку аліментів або компенсації шкоди; до 20% — для інших видів боргів.

Крім того, пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які впливають на виплати: працевлаштування, звільнення, реєстрацію чи зняття з обліку як ФОП. Якщо було нараховано зайві суми, гроші доведеться повернути добровільно або через суд.

Варто зазначити, що під час воєнного стану тимчасово заборонено стягнення з пенсій, зарплат чи стипендій, за винятком аліментів та боргів громадян РФ.

Коли пенсіонери можуть отримати штраф у транспорті?

В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (трамваях, тролейбусах, автобусах, електричках), згідно з постановою Кабміну. Але скористатися пільгою можна лише за наявності пенсійного посвідчення.

Якщо документу немає при собі, доведеться купити квиток. У разі відсутності і квитка, і посвідчення пасажиру можуть виписати штраф у розмірі 20-кратної вартості квитка. У Києві, наприклад, це близько 160 гривень.

Контролери іноді ставляться з розумінням до людей похилого віку, але краще не ризикувати. Якщо ви забули посвідчення вдома, простіше заплатити за проїзд, ніж потім платити штраф.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як писав Главред, українці можуть отримувати більші виплати. У багатьох професіях, де робота пов'язана з великими навантаженнями та ризиками, люди можуть вийти на пенсію раніше. Це стосується військовослужбовців, поліцейських, а також медиків, вчителів та інших фахівців.

За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата Данила Гетманцева, в Україні планують збільшити мінімальну пенсію.

В той же час деяким пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати. Як пояснює експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, в Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії.

