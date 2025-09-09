Українським пенсіонерам почали приходити штрафи: стала відома дивна причина

Головне:
- Чому пенсіонерам можуть зменшити пенсію
- За що з пенсії можуть утримати частину грошей
- Скільки доведеться заплатити, якщо їхати без посвідчення
Зазвичай українські пенсіонери щомісяця отримують стабільні виплати. Проте іноді сума на рахунку виявляється меншою, і така ситуація може повторюватися кілька місяців поспіль, пояснюють експерти Новини.LIVE. Вони пояснили, за що можуть штрафувати пенсіонерів.
Чому можуть зменшувати пенсію?
У Пенсійному фонді пояснюють, що частину грошей можуть утримати за рішенням державної виконавчої служби. Це відбувається тоді, коли на людину оформлений виконавчий документ щодо погашення боргу. Оскільки пенсія є офіційним доходом, з неї дозволено робити відрахування.
Закон передбачає, що стягнення можливе на підставі:
- рішень суду та ухвал;
- постанов і вироків у майнових справах;
- виконавчих написів нотаріусів;
- інших документів, які зобов’язують людину сплатити борг.
З пенсії можуть утримувати кошти для:
- аліментів;
- відшкодування шкоди чи збитків;
- повернення неправомірно нарахованих пенсійних сум.
Максимальний розмір відрахувань:
- до 50% — у випадку аліментів або компенсації шкоди;
- до 20% — для інших видів боргів.
Крім того, пенсіонери повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які впливають на виплати: працевлаштування, звільнення, реєстрацію чи зняття з обліку як ФОП. Якщо було нараховано зайві суми, гроші доведеться повернути добровільно або через суд.
Варто зазначити, що під час воєнного стану тимчасово заборонено стягнення з пенсій, зарплат чи стипендій, за винятком аліментів та боргів громадян РФ.
Коли пенсіонери можуть отримати штраф у транспорті?
В Україні пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (трамваях, тролейбусах, автобусах, електричках), згідно з постановою Кабміну. Але скористатися пільгою можна лише за наявності пенсійного посвідчення.
Якщо документу немає при собі, доведеться купити квиток. У разі відсутності і квитка, і посвідчення пасажиру можуть виписати штраф у розмірі 20-кратної вартості квитка. У Києві, наприклад, це близько 160 гривень.
Контролери іноді ставляться з розумінням до людей похилого віку, але краще не ризикувати. Якщо ви забули посвідчення вдома, простіше заплатити за проїзд, ніж потім платити штраф.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Як писав Главред, українці можуть отримувати більші виплати. У багатьох професіях, де робота пов'язана з великими навантаженнями та ризиками, люди можуть вийти на пенсію раніше. Це стосується військовослужбовців, поліцейських, а також медиків, вчителів та інших фахівців.
За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата Данила Гетманцева, в Україні планують збільшити мінімальну пенсію.
В той же час деяким пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати. Як пояснює експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін, в Україні діє обмеження на максимальний розмір пенсії.
Про джерело: Новини.LIVE
Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".
До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.
Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:
- повага до читача і його право на правду
- об’єктивність та неупередженість
- повнота і всебічний аналіз інформації
- простота і доступність
- відсутність прихованої реклами
- унікальність та оперативність
