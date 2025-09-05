Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

З настанням пенсійного віку часто вигідніше перейти на пенсію за віком.

Українцям розповіли про можливість збільшення пенсії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Деякі категорії мають право на дострокову пенсію за вислугою років

Однак часто вигідніше перейти на пенсію за віком

Деякі категорії працівників - військові, поліцейські, медики, вчителі та інші - мають право на дострокову пенсію за вислугою років.

Однак із настанням пенсійного віку часто вигідніше перейти на пенсію за віком, повідомляє видання На пенсії.

Чому це може бути доцільно:

Врахування додаткового стажу. Після виходу на пенсію за вислугою років ви можете продовжити працювати. При переході на вікову пенсію цей додатковий стаж включать у розрахунок, збільшивши пенсійний коефіцієнт і, відповідно, розмір виплати.

Врахування більш високої зарплати. При розрахунку пенсії за віком можна враховувати доходи з 1 липня 2000 року. Якщо ваша зарплата за останні роки була вищою, це підвищить розмір пенсії.

Щорічна індексація. Вікова пенсія індексується, що допомагає зберегти купівельну спроможність виплат.

Більш вигідна формула розрахунку. Вона часто дає більшу суму, плюс можлива доплата за понаднормовий стаж.

Важливо : при переході на пенсію за віком не можна використовувати ті самі зарплатні дані, що й при вислузі. Але якщо ви продовжували працювати, враховується новий стаж і відповідна зарплата.

/ Главред - інфографіка

Про виплату пенсії при повторному працевлаштуванні:

Якщо ви працюєте на звичайній посаді, яка не дає права на пенсію за вислугою років, - отримуєте і пенсію, і зарплату.

Якщо знову влаштуєтеся на "пільгову" посаду, наприклад, викладачем, - пенсію призупинять на час роботи. Вона відновиться після звільнення.

Тому багато хто переходить на вікову пенсію, щоб продовжувати роботу за фахом без обмежень.

Про джерело: "На пенсии" Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

