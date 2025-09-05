Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

Що відомо:
- Деякі категорії мають право на дострокову пенсію за вислугою років
- Однак часто вигідніше перейти на пенсію за віком
Деякі категорії працівників - військові, поліцейські, медики, вчителі та інші - мають право на дострокову пенсію за вислугою років.
Однак із настанням пенсійного віку часто вигідніше перейти на пенсію за віком, повідомляє видання На пенсії.
Чому це може бути доцільно:
- Врахування додаткового стажу. Після виходу на пенсію за вислугою років ви можете продовжити працювати. При переході на вікову пенсію цей додатковий стаж включать у розрахунок, збільшивши пенсійний коефіцієнт і, відповідно, розмір виплати.
- Врахування більш високої зарплати. При розрахунку пенсії за віком можна враховувати доходи з 1 липня 2000 року. Якщо ваша зарплата за останні роки була вищою, це підвищить розмір пенсії.
- Щорічна індексація. Вікова пенсія індексується, що допомагає зберегти купівельну спроможність виплат.
- Більш вигідна формула розрахунку. Вона часто дає більшу суму, плюс можлива доплата за понаднормовий стаж.
Важливо: при переході на пенсію за віком не можна використовувати ті самі зарплатні дані, що й при вислузі. Але якщо ви продовжували працювати, враховується новий стаж і відповідна зарплата.
Про виплату пенсії при повторному працевлаштуванні:
- Якщо ви працюєте на звичайній посаді, яка не дає права на пенсію за вислугою років, - отримуєте і пенсію, і зарплату.
- Якщо знову влаштуєтеся на "пільгову" посаду, наприклад, викладачем, - пенсію призупинять на час роботи. Вона відновиться після звільнення.
Тому багато хто переходить на вікову пенсію, щоб продовжувати роботу за фахом без обмежень.
Заморожування пенсій: про що попереджають юристи
Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірка пенсійних рахунків проводиться для виявлення певних обставин.
У разі виявлення таких ситуацій пенсійні виплати можуть тимчасово призупинити - кошти перестануть надходити на рахунок. Щоб відновити отримання пенсії, пенсіонеру необхідно підтвердити свою особу: або під час особистого візиту в банк, або через відеозв'язок.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
