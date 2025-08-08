Українцям дозволили служити лише за місцем проживання: хто має право

У 2025 році певні категорії громадян можуть служити ближче до дому, якщо подадуть відповідний рапорт та документи, що підтверджують їхній статус.

Хто може служити в армії біля дому у 2025 році

Як офіційно оформити службу неподалік дому

Міністерство оборони України повідомило, що громадяни, які мають офіційну відстрочку від мобілізації згідно зі статтею 23 Закону про мобілізацію, можуть піти на військову службу лише добровільно, підписавши контракт.

"При цьому віднині місце проходження військової служби таких громадян може не співпадати з місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією вищевказаної статті закону", - відповіли в Міноборони РБК Україна. відео дня

У 2025 році певні категорії громадян зможуть проходити службу поблизу свого дому, якщо вони цього хочуть і мають підтверджувальні документи.

До таких осіб належать:

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей.

Одинокі матері або батьки з дітьми до 18 років.

Опікуни дітей з інвалідністю.

Особи, які доглядають дітей з тяжкими захворюваннями (онкологія, діабет І типу, ДЦП тощо).

Ті, хто піклується про тяжкохворих родичів за наявності медичних довідок.

Люди, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи ІІ групи.

Особи з інвалідністю, що підписали контракт добровільно.

Батьки мобілізованих, якщо їхня дитина на службі ще неповнолітня (у виняткових випадках).

Порядок оформлення:

Подати рапорт із проханням служити поруч із місцем проживання. Додати документи, що підтверджують право на таку можливість. Дочекатися рішення командування та перевірки наявності вільних посад.

Мобілізація в Україні - останні новини

Главред писав про те, що випускниці медичних і фармацевтичних навчальних закладів тепер автоматично стають на військовий облік. Після отримання відповідної освіти, у них буде 60 днів для проходження військово-лікарської комісії. Якщо жінка не з'явиться у встановлений термін, її можуть оголосити у розшук.

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що ТЦК і СП вже працюють у "мобільному" форматі. Це не означає, що вони пересуваються на транспорті, а скоріше, що їхня робота організована більш гнучко.

Окрім цього, ТЦК і СП більше не мають права накладати штрафи на громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних, якщо з моменту порушення минув один рік. Після цього терміну, згідно з законом, відповідальність не передбачена.

