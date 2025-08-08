Рус
Українцям дозволили служити лише за місцем проживання: хто має право

Даяна Швець
8 серпня 2025, 10:36
У 2025 році певні категорії громадян можуть служити ближче до дому, якщо подадуть відповідний рапорт та документи, що підтверджують їхній статус.
Кому можна залишитися у своєму місті/ Колаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНІАН

Коротко:

  • Хто може служити в армії біля дому у 2025 році
  • Як офіційно оформити службу неподалік дому

Міністерство оборони України повідомило, що громадяни, які мають офіційну відстрочку від мобілізації згідно зі статтею 23 Закону про мобілізацію, можуть піти на військову службу лише добровільно, підписавши контракт.

"При цьому віднині місце проходження військової служби таких громадян може не співпадати з місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією вищевказаної статті закону", - відповіли в Міноборони РБК Україна.

відео дня

У 2025 році певні категорії громадян зможуть проходити службу поблизу свого дому, якщо вони цього хочуть і мають підтверджувальні документи.

До таких осіб належать:

  • Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей.
  • Одинокі матері або батьки з дітьми до 18 років.
  • Опікуни дітей з інвалідністю.
  • Особи, які доглядають дітей з тяжкими захворюваннями (онкологія, діабет І типу, ДЦП тощо).
  • Ті, хто піклується про тяжкохворих родичів за наявності медичних довідок.
  • Люди, у яких чоловік або дружина мають інвалідність І чи ІІ групи.
  • Особи з інвалідністю, що підписали контракт добровільно.
  • Батьки мобілізованих, якщо їхня дитина на службі ще неповнолітня (у виняткових випадках).

Порядок оформлення:

  1. Подати рапорт із проханням служити поруч із місцем проживання.
  2. Додати документи, що підтверджують право на таку можливість.
  3. Дочекатися рішення командування та перевірки наявності вільних посад.
Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Главред писав про те, що випускниці медичних і фармацевтичних навчальних закладів тепер автоматично стають на військовий облік. Після отримання відповідної освіти, у них буде 60 днів для проходження військово-лікарської комісії. Якщо жінка не з'явиться у встановлений термін, її можуть оголосити у розшук.

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що ТЦК і СП вже працюють у "мобільному" форматі. Це не означає, що вони пересуваються на транспорті, а скоріше, що їхня робота організована більш гнучко.

Окрім цього, ТЦК і СП більше не мають права накладати штрафи на громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних, якщо з моменту порушення минув один рік. Після цього терміну, згідно з законом, відповідальність не передбачена.

Більше важливих новин:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ЗСУ демобілізація часткова мобілізація мобілізація в армію Міноборони України новини України Бронь від мобілізації
