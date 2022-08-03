Українські воїни 'задвохсотили' воронезького колишнього кандидата в депутати Держдуми

Українські воїни "задвухсотили" воронезького колишнього кандидата в депутати Держдуми / колаж УНІАН, росЗМІ

Українські бійці знищили 45-річного окупанта-добровольця Денис Ларін з Воронежа, було ліквідовано в Україні. Про це пише блогер-розслідувач і представник проекту InformNapalm Іраклі Комахидзе.

Ларін в недалекому минулому він був "екологічним активістом", кандидатом в депутати Держдуми Росії по воронезькому Правобережному округу, а також брав участь у Другій чеченській війні і служив в міліції ‒ у відділі по боротьбі з економічними злочинами.

За даними росЗМІ, окупант загинув у бою під Харковом, "виконуючи бойове завдання".

"Судячи з його персональної сторінки соцмережі в "ВК", особливим інтелектом не відрізнявся, мав чітко виражений совковий менталітет, а також великоросско-шовіністські і антисемітські нахили", – пише Комахідзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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