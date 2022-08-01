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Зрадник поїхав додому 200-им: ЗСУ ліквідували 22-річного окупанта з Донецька

1 серпня 2022, 11:28

Зрадник України Володимир Зінченко був ліквідований українськими військовими 29 липня.

ликвидированный оккупант, российские военные
ЗСУ ліквідували окупанта-зрадника з Донеччини / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, Анатолій Штефан

Українські захисники ліквідували 22-річного жителя Донецької області, який пішов воювати на боці Росії проти ЗСУ. Зрадник Володимир Зінченко поїхав з поля бою 200-тим. Про це заявив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан.

На фронті йому навіть встигли дати прізвисько - "лейтенант". Зінченко народився 21 червня 2000 року і закінчив "Донецьке вище загальновійськове командне училище" в окупованому Донецьку.

"Зрадника наздогнала карма. Слава нації, смерть ворогам!" – написав Анатолій Штефан.

Його ліквідацію підтвердили у місцевих пабліках і насмішили Мережу заявою, що Зінченко 29 липня "загинув смертю хоробрих" під час виконання "військового обов'язку".

ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідували 22-річного окупанта з Донеччини / Анатолій Штефан

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Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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