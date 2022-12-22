Скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК Patriot: у Пентагоні назвали терміни

Використання систем ППО Patriot посприяють захисту неба України від крилатих, балістичних ракет, літаків, і допоможе вражати цілі на великій дальності.

ЗРК Patriot - це не срібна куля, а лише частина системи ППО - Пентагон / Колаж Вікіпедія, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Українським військовим знадобиться декілька місяців для того, щоб освоїти зенітні ракетні системи Patriot. Вони допоможуть захистити небо від крилатих, балістичних ракет і ворожої авіації, а також дозволять вражати ворожі цілі на відстані великої дальності. Про це розповіли в Міністерстві оборони США.

Як повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Пентагону, бійцям ЗСУ буде потрібно декілька місяців, щоб навчитися користуватися ЗРК Patriot.

Системи ППО допоможуть захистити небо від ворожих крилатих, балістичних ракет і авіації. Також вони дозволять наносити удари по ворожих цілях в повітрі на великій відстані.

"ЗРК Patriot - це не "срібна куля", а лише один з елементів протиповітряної оборони, що забезпечується США та іншими союзниками", - сказали в Міноборони США.

Зенітні ракетні комплекси повинні допомогти посилити ешелоновану оборону ППО України.

"Наша мета - допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої і малої дальності, які ми і союзники передали (Україні) в попередніх пакетах допомоги", - підкреслив представник Пентагону.

Україна отримає ЗРК Patriot

Раніше в Білому домі заявляли, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На пре-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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