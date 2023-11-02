Українські військові ліквідували російський штурмовик СУ-25 на Донеччині

Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але не так активно.

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Російський штурмовик Су-25, українські військові / Фото: Вікипедія, скрін

Українські військові здійснили успішну операцію, збивши російський штурмовий літак СУ-25. Про це повідопив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Олександр Штупун, в ефірі "Єдиних новин".

Штупун уточнив, що українські військові успішно ліквідували російський штурмовик СУ-25. Проте він не повідомив точне місце та час, де був збитий літак.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Олександр Штупун, підкреслив, що кількість штурмів на місто Авдіївка дещо зменшилася. Проте армія Російської Федерації продовжує активну діяльність та спроби оточити Авдіївку, хоча не так активно. Це свідчить про намір ворога відновити втрати та перегрупуватися, зберігаючи напругу на фронті.

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"Кількість штурмів Авдіївки зменшилась. Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але не так активно. Має поповнити втрати, має перегруповуватись", — зазначив речник.

Окупанти продовжує діяти активно, спрямовуючи свої удари в різних точках, щоб утримати ініціативу в своїх руках. Українські сили оборони залишаються в бойовій готовності та стежать за діями противника.

Знищена техніка росіян

Нагадаємо, бійці з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, знищили ще один вертоліт Мі-8, який належав російським окупантам. Ця подія відбулася 15 жовтня і свідчить про успішні дії українських десантників у зоні бойових дій.

Крім цього,13 жовтня авіація Сил оборони України успішно знищила російський винищувач Су-25 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". ППротягом доби, українська авіація виконала 12 ударів по різних районах, де зосереджувався особовий склад, озброєння та військова техніка окупантів.

Також раніше повідомлялося, що ГУР влаштувало атаку за допомогою безпілотників зі вибухівкою по стоянці вертольотів в Сочі. Ця атака відбулася 1 жовтня та пошкодила російські вертольоти.

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