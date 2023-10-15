"Гарно горить": українські десантники знищили вертоліт Мі-8 окупантів РФ

Вдалими діями відзначилися бійці з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

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ЗСУ знищили Мі-8 РФ / скріншот

Десантники Збройних сил України знищили ще один вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Про це у своєму Telegram повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, вдалими діями відзначилися бійці з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 15 жовтня.

При цьому командувач Сухопутними військами опублікував відео з палаючим вертольотом РФ.

"Збили російський Мі-8. Відмінна робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", - додав Сирський.

Дивіться відео - ЗСУ збили вертоліт РФ Мі-8:

Раніше повідомлялося про те, що зазнав аварії військовий вертоліт РФ Ка-52. На борту потерпілого катастрофу російського Ка-52 перебували два члени екіпажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ГУР влаштував атаку дронів з вибухом по стоянці вертольотів в Сочі. Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, потрапили по стоянці російських вертольотів. Як пишуть Українські ЗМІ, атаку організувало ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.

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