Українські військові знищили російський винищувач Су-25: Генштаб про атаку ЗСУ

Сили оборони України відповіли на російську атаку та завдали 12 ударів по позиціям окупантів.

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ЗСУ збили російський винищувач / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони України 13 жовтня знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - зазначили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

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Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ. Партизани передали інформацію про пересування ворожої техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

Росіяни наступають та намагаються остаточно захопити Луганську область. Російські окупанти намагаються остаточно захопити луганську область. Вони активізували там особовий склад та важку техніку.

У ЗСУ попереджають про зміну тактики Чорноморського флоту РФ. Окупанти застосовують у бойовому порядку лише платформи для запуску крилатих ракет типу "Калібр", а решта кораблів фактично не бере участі у бойових діях.

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