Аналітики пов'язують успіх ЗСУ із системним знищенням російської ППО на півострові.

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В ISW оцінили удари по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Сили оборони вдарили по Кримському мосту

Росія не здатна захистити стратегічні об'єкти

Пропагандисти вимагають посилити удари по Україні

ЗСУ завдали точних ударів по Кримському мосту, і це засвідчило, що Кремль не може надійно вберегти навіть свої найважливіші споруди. Для об'єкта, який мав би перебувати під посиленою охороною, такі пошкодження є неприпустимими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Удар України по Керченському мосту демонструє неспроможність Росії захистити стратегічні об’єкти, які є критично важливими як для російської економіки, так і для військової логістики", - йдеться у звіті. відео дня

Влучання по переправі, від якої залежить постачання російського угруповання на півдні, викликало хвилю критики в російському інформаційному просторі.

Пропагандисти вже не приховують невдоволення тим, що влада РФ не змогла налагодити дієву оборону ключової інфраструктури.

Найрадикальніші блогери закликають командування посилити обстріли України і бити по центрах ухвалення рішень, зокрема по політичному керівництву країни.

За оцінкою ISW, удар по мосту не був ізольованим епізодом: йому передували й супроводжували інші атаки українських сил на півдні Росії, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук пов'язує результативність цих операцій насамперед із планомірною кампанією ЗСУ, спрямованою на придушення і знищення засобів протиповітряної оборони противника в окупованому Криму.

Аналітики також звертають увагу, що вибір маршрутів для забезпечення окупованого півострова в Кремля вкрай обмежений.

"Росія має два основні наземні шляхи сполучення з окупованим Кримом - "сухопутний коридор" через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також міст через Керченську протоку. Це означає, що будь-які перебої в роботі одного з них призведуть до збільшення навантаження на інший", - наголосили в ISW.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що потрібно для повного знищення Кримського мосту

Директор із розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський говорив, що пошкодження Кримського мосту й повне його знищення - різні за складністю завдання.

За його словами, для другого потрібна складна операція із залученням значної кількості засобів ураження.

"Тому що будь-який міст, який був побудований раніше або побудований зараз росіянами, відповідає певним критеріям щодо спроможності витримати навіть ядерні удари. Тому в останні рази, коли ми здійснювали операції, - це все був безпосередній підрив на мосту біля опор", - підкреслив він.

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів і ракет. За даними моніторингових каналів, арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

У понеділок, 16 листопада, також було завдано удару по Кримському мосту. Бойова частина одного з дронів впала на праву арку з боку Криму. Внаслідок вибуху конструкція відхилилася приблизно на 15 градусів.

Речник російського диктатора та воєнного злочинця Володимир Путіна Дмитро Пєсков прокоментував атаку на Кримський міст і масований удар дронів по Москві. У Кремлі заявили, що рух мостом зберігається, а пошкодження оцінює Міністерство транспорту РФ.

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