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"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

Аліна Дембіцька
19 серпня 2023, 21:27 оновлено 19 серпня, 21:30
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Інформацію про завершення цього навчального процесу нададуть інструктори, коли зрозуміють, що українські пілоти, інженери та техніки освоїли нові навички.
'Займе мінімум пів року': українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на винищувачах F-16. План навчання включає не лише освоєння функцій цих літаків, але й вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної виявилося недостатньо. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю 24 каналу.

"Навчання вже розпочалися", - заявив Резніков.

Міністр оборони України зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

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За його словами, інформацію про завершення цього навчального процесу нададуть інструктори, коли зрозуміють, що українські пілоти, інженери та техніки освоїли нові навички.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", - наголосив міністр оборони України.

Він додав, що неабияк важливо, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів – не є зброєю, а є лише носієм. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення, яка країна та скільки готова передати літаків, будуть звертатися за згодою на це до США.

"Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: "Я готовий передати таку кількість літаків". Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. "Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще". Тоді буде зрозуміла друга частина проєкту", - зауважив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що не сумнівається в тому, що Повітряні сили ЗСУ застосовуватимуть винищувачі F-16. Однак коли саме – питання поки що відкрите.

"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", - зауважив міністр оборони України.

За словами Резнікова, ці терміни стали зрозумілими після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Згідно з рівнем їхньої підготовки та здібностей стало зрозуміло, що нормальний мінімум для навчання саме такий.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо", - сказав міністр оборони України.

Отже, відсутність призначеної для нього команди призводить до неможливості виконання літаком бойових завдань. Проте точно визначити, який саме час потрібен для підготовки інженерів та техніків, неможливо.

"Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", - додав Резніков.

Передача F-16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на главу МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона дозволити нам відправити винищувачі F-16 в Україну. Велика подяка держсекретарю Блінкену за добру і оперативну співпрацю", - написав глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра в соцмережі Х.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США, а Данія і Нідерланди.

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