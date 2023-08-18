УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

Анна Ярославська
18 серпня 2023, 07:28 оновлено 18 серпня, 07:34
166
Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні.
F-16, прапори України та США
США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів / Колаж: Главред, фото: US Air Force

США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів. Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника, ім'я якого не називається.

За даними ЗМІ, Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб вона отримала винищувачі, коли пілоти пройдуть навчання, пише видання.

Данія та Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно направили США запит про надання відповідних гарантій.

відео дня

Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен направив листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться в листі Блінкена.

За словами держсекретаря США, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Літаки F-16 для України

Україна працює над отриманням західних винищувачів F-16, однак не варто очікувати, що вони з'являться в найближчу осінь або зиму. Про це 16 серпня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 синхронізовано з тим, коли додому з навчань за кордоном повертатимуться українські пілоти. Зараз тривають переговори про отримання цих повітряних суден.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США, а Данія та Нідерланди.

Інші новини:

війна в Україні новини США військова допомога Ентоні Блінкен F-16 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

08:22 Світ
США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

07:28 Світ
"Буде +45 градусів": синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

"Буде +45 градусів": синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

07:05 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

08:27

Гороскоп на завтра 19 серпня 2023: Тельцям - удача, Рибам - пити більше рідини

08:22

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

08:00

Неможливо розгадати без окулярів: тільки найуважніші знайдуть капелюх відьми

07:28

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

07:05

"Буде +45 градусів": синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоДо кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко
06:46

"Щойно бомбануло": вночі дрон атакував Москву, пошкоджено ЕкспоцентрВідео

06:10

Навіщо міністр оборони Китаю їде в БілорусьПогляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Стрільців: везіння, подарунок і успіх у коханніВідео

04:42

Яке сьогодні свято 18 серпня: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
04:15

Як українською правильно назвати "шалфєй": популяризатор мови дав відповідь

04:10

Війна не закінчиться в цьому році, звільнення Криму почнеться в 2024-му - експертВідео

03:20

Важкі бої за Куп'янськ: Мусієнко розповів, чого насправді хочуть росіяниВідео

02:50

Раз "перчинка" - завжди "перчинка": у чому секрет щасливих стосунків Бекхемів

02:20

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День НезалежностіВідео

01:40

Що краще філе стегна або грудка: дивовижна відповідь вразить досвідчених гурманів

01:10

Чи може РФ бити по мостах Києва: експерт засмутив прогнозомВідео

00:10

Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

17 серпня, четвер
23:49

У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

23:17

"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

23:10

"Доведеться рятувати становище": Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити

Реклама
22:57

Зверніть на це увагу: як зрозуміти, що чоловік зраджує і ви за крок до розриву

22:21

М'ясо стане ще смачніше: чим замінити яйце в клярі - потрібен один інгредієнт

22:03

Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

21:47

Даша Кацуріна публічно зізналася Володимиру Дантесу в любові

21:43

Замість по батькові тепер по матері: 16-річна киянка офіційно стала Лесіївною

20:49

Росіяни намагались повернути Урожайне: чим усе закінчилось

20:34

Касетні снаряди в дії: ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів - CNN

20:10

Не давайте цього м'яса своєму собаці: розкрито найлютішого "ворога" улюбленців

20:01

Мер Києва Кличко обговорив з мільярдером та благодійником Майклом Блумбергом допомогу у вдосконаленні публічних послуг

19:50

Погода починає змінюватися: температура повітря опуститься до +16

19:33

На конкурсі Міс Україна-Всесвіт обрали переможницю: хто представить країну

19:14

Подружжя придумало унікальне прізвище для своїх дітей та неабияк здивувало всіх

19:10

Ударний ранок: про що говорить знищені вертольоти Ка-52 РФПогляд

18:41

Чому не можна викидати сміття в дорогу: що каже древня прикмета

18:36

У Росії закінчуються ракети, але вона знайшла рішення - Bloomberg

18:35

Кремлю залишилося віддати наказ: РФ готова підірвати Курську АЕС – ГУР

17:34

Незаконна забудова в країні має своїх конкретних "героїв" - нардепка Шуляк

17:29

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва до завершення воєнного стану не буде - КМДА

17:28

Воюватиме до 2025-го: РФ нарощує випуск "Шахедів" для заощадження ракет - WP

17:05

У Криму буде справжнє пекло, Москва здасть півострів - КоваленкоВідео

Реклама
16:50

1+1 розпочав зйомки детективної мелодрами "Коло омани" з зірковими акторами

16:43

Не лягають на бік і сплять окремо від дружин: японські секрети сну дивують наповал

16:18

Незручно вийшло: подруга Мадонни випадково засвітила обличчя співачки без ретуші

16:09

Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів - указ

15:35

Спека у 45 градусів може стати нормою для України - Віра БалабухЕксклюзив

15:32

Столтенберг відповів на скандальну заяву про членство України в НАТО в обмін на території

15:23

Німеччина "прокачує" українське небо: до ЗСУ їдуть потужні засоби ППО

15:12

Що не можна робити 19 серпня, щоб не відштовхнути щастя: прикмети і заборони

15:08

Влад Яма показав себе на мексиканському курорті та нарвався на критику

14:59

ЗСУ візьмуть під вогневий контроль "коридор" РФ до Криму: експерт назвав умову

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти