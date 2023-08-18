США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні.

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США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів / Колаж: Главред, фото: US Air Force

США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів. Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника, ім'я якого не називається.

За даними ЗМІ, Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб вона отримала винищувачі, коли пілоти пройдуть навчання, пише видання.

Данія та Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно направили США запит про надання відповідних гарантій.

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Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен направив листи своїм датським і голландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

"Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - йдеться в листі Блінкена.

За словами держсекретаря США, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Літаки F-16 для України

Україна працює над отриманням західних винищувачів F-16, однак не варто очікувати, що вони з'являться в найближчу осінь або зиму. Про це 16 серпня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 синхронізовано з тим, коли додому з навчань за кордоном повертатимуться українські пілоти. Зараз тривають переговори про отримання цих повітряних суден.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США, а Данія та Нідерланди.

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