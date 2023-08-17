"Скоро будуть хороші новини": Кулеба розповів, коли Україна отримає F-16

Пілоти найімовірніше повернуться з тренувань з літаками, каже очільник МЗС. Отримання цих повітряних суден буде синхронізованим процесом.

https://glavred.net/ukraine/skoro-budut-horoshie-novosti-kuleba-rasskazal-kogda-ukraina-poluchit-f-16-10493827.html Посилання скопійоване

Кулеба розповів, коли Україна отримає F-16/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна може отримати винищувачі F-16 синхронізовано з тим, коли додому з навчань за кордоном повертатимуться українські пілоти. Зараз тривають перемовини про отримання цих повітряних суден.

Скоро будуть хороші новини. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Пілоти з тренувань повернуться і літаки теж прибудуть – це буде синхронізований процес. На цьому тижні – три дні у президента щодня наради та розмови про пришвидшення цього процесу і скажу дипломатично: я думаю, незабаром будуть хороші новини", – коротко зазначив Кулеба.

відео дня

У відповідь на запитання, політичним чи технічним питанням є надання Україні літаків F-16, Кулеба наголосив, що швидше технічним.

"Це питання технічне. Це питання тренінгів пілотів, тренінгів інженерів, підготовки інфраструктури і власне технічної передачі", – сказав голова МЗС.

Коли Україна може отримати F-16

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США. Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, і глава Білого дому Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів. Однак процесом керують Данія та Нідерланди.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат засмутив прогнозом, що Україна не отримає F-16 цього року. Україна працює над отриманням західних винищувачів F-16, однак не варто очікувати, що вони з'являться в найближчу осінь або зиму. Найближчим часом українські пілоти лише почнуть вчитися керувати винищувачами, зазначив Ігнат.

Читайте також: