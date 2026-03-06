МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

Українців закликають утриматись від поїздок в Угорщину.

https://glavred.net/politics/mid-obratilsya-k-ukraincam-s-srochnym-zayavleniem-iz-za-skandala-v-vengrii-10746638.html Посилання скопійоване

Українців закликають не їхати в Угорщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

В Угорщині затримали українських інкасаторів

Україна закликає українців утриматись від поїздки в Угорщину

Угорщина викрала сімох громадян України. Київ завернувся до українців із терміновою заявою. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

МЗС закликає утриматись від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати безпеку.

відео дня

"У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини в звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади. За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію", - йдеться у повідомленні.

Також Україна просить українських та європейський бізнес звернути увагу на загрози викрадення майна на території Угорщини.

Захоплення співробітників Ощадбанку в Будапешті - що відомо

Як писав Главред, в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України та викрала гроші та цінності.

Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками.

В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українських консулів досі не допустили до семи громадян України, які були "захоплені в заручники" в Будапешті. Україна вимагає негайного звільнення громадян.

Після цього прем'єр-міністр Віктор Орбан висунув новий ультиматум Україні. Будапешт призупинить транзит життєво важливих для України постачань, доки Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Хто такий Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Ультиматуми Угорщини і Словаччини через нафтопровід "Дружба" - думка експерта

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше заявляв, що Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання дизпалива на український ринок.

За його словами, обсяги імпорту з Угорщини і Словаччини дизеля були відносно невеликими, тому українські споживачі суттєвого впливу, ймовірно, не відчують.

"Щодо заяв про можливий ремонт чи відновлення нафтопроводу "Дружба" та припущень про те, що Євросоюз може тиснути на Україну з цього питання, то такі твердження також виглядають перебільшеними", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред