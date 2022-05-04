Українські бійці одним ударом спалили і змішали з землею БМП окупантів

Запис був зроблений дроном в повітрі. Захисники України чітко зафіксували, що техніку окупантів знищили одним, але точним і вдалим пострілом.
На півдні Харківської області Збройні Сили України знищили російську БМП-3. Про це повідомили представники Генерального штаб ЗСУ в Facebook.
"Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео", - зазначили українські військові.
Запис був зроблений дроном в повітрі. Захисники нашої країни зафіксували, що техніка була знищена одним вдалим пострілом. Після нього пролунав вибух і палахкотів вогонь. Над БМП-3 противника піднявся стовп диму.
Операцію провели, кажуть У Генштабі ЗСУ, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
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Нагадаємо, українські військові раніше також розбили штурмовий загін "вагнеровцев". Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий захисниками України.
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