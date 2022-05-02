"Літаки окупантів вже уникають боїв": ЗСУ лише за добу знищили 10 повітряних цілей

Щодня українські захисники неба з різних засобів ураження вражають все більше російських безпілотників.
Українські військові продовжують знищувати російську авіацію. Тільки за добу їм вдалося знищити 10 російських безпілотників "Орлан-10".
Російський БПЛА "Орлан-10" зараз найпопулярніша мета підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України. Адже вертольоти - взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами і намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів, повідомили в командуванні ЗС ЗСУ.
"Переважно Авіація ворога діє поза повітряним простором України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів. Тож цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники Орлан-10, в основному ведуть повітряну розвідку і коригуючі вогонь артилерії окупантів", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначили, що це російська розробка, проте практично нічого російського у "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина та ін.).
читайте такожПід Запоріжжям боєць ЗСУ на свій день народження збив" голкою " відразу три вертольоти окупантів"Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказівку, бути ретранслятором або постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ. Мета не проста, малопомітна, втім, щодня українські захисники неба з різних засобів ураження вражають все більше цих БпЛА", - зазначили у командуванні ЗС ЗСУ.
Вартість одного "Орлана-10" близько 80-120 тис.доларів, залежно від комплектації.
Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці.
Також повідомлялося, що українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" у Луганській області.
Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України точним ударом приземлили його назавжди.
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