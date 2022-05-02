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Перемололи сотні орків: в результаті удару ЗСУ під Ізюмом знищено 30 офіцерів РФ

2 травня 2022, 00:08

В результаті ударів ЗСУ за п'ять діб майже 200 убитих серед окупантів, однак ця цифра може бути більше.

ВСУ
ЗСУ розгромили командний пункт РФ / Макс Левін

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про удар Збройних сил України по командному пункту російських окупантів у Харківської області.

Як підкреслив він у інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну, в результаті удару по командному пункту під Ізюмом серед окупантів багато втрат.

За його даними, в результаті ударів ЗСУ за п'ять діб майже 200 убитих серед окупантів, однак ця цифра може бути більше.

"Мінімум вбито 30 старших офіцерів, загинув старший офіцер командувач пунктом управління, ліквідовано Елітний російський спецназ виконував охорону когось серйозного (офіцера РФ, - ред.), безліч убитих. Чи був там Герасимов - точно поки не можна сказати", - додав Арестович.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

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Харківська область Ізюм Олексій Арестович війна Росії та України
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