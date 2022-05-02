ЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавого

російські військові в Київській області / Reuters

Штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції на Луганщині, але був розбитий українськими військовими.

Велика група найманців прорвалася в першу траншею нашого опорника, проте українські воїни не здригнулися, прийняли ближній бій, і повністю розгромили противника, розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а 7 найманців загону Барс-7 взято полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату в 205 тисяч рублів", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, в полон захоплені офіцер-майор Віктор Коржавін з Челябінської області, радист Сергій Богданов з Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров з Уфи, Суднєв Валерій з Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, житель Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії з Томська.

читайте такожУкраїнські захисники на Житомирщині захопили в полон вагнерівця"Всі вони, захоплені з боєм зі зброєю в руках, розповіли, що загін Барс-7 вийшов на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв, сказали, близько 150 убитих і поранених з 400 осіб. Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, водити машини і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але ті взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту", - поділився журналіст.

Також він зазначив, що у Барс-7 було багато відмовників за словами росіян, але самі вони в відмовники не пішли.

"Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко прийняли правильні рішення. Загалом, очевидна нестача людських ресурсів в РФ. Фактично Росія почала часткову мобілізацію", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, на території Луганської області України, в ході спроби зайняти позицію ЗСУ, підрозділ приватної військової компанії "Ліга" (у минулому "Вагнер") зазнав втрат. За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, було вбито 6 осіб, а понад 13 отримали поранення.

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