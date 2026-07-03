Українські АЗС у прицілі ворога: які заправки планує атакувати супротивник

Коротко:
- Під загрозою перебувають навіть непрацюючі АЗС
- Серед пріоритетних цілей - заправки WOG
Автозаправні станції в кількох областях України є потенційними цілями для ворожих ударів. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".
"Протягом наступних кількох місяців усі АЗС у Київській області, включаючи Київ, Сумській, Чернігівській, включаючи Чернігів, Дніпропетровській, включаючи Дніпро, Полтавській, включаючи Полтаву, та Харківській областях, включаючи Харків, є потенційними цілями для ураження", - йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що під загрозою перебувають навіть непрацюючі АЗС.
"Ворог спланував їхнє ураження, навіть не проводячи розвідку потенційних цілей. Під загрозою перебувають навіть непрацюючі АЗС. Серед пріоритетних - заправки WOG", - йдеться в повідомленні.
Автомобілістів закликали бути обережними на автозаправних станціях.
"Будьте обережні на автозаправних станціях, особливо за загрози БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Скільки ракет і дронів виробляє РФ
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив про орієнтовні темпи виробництва озброєння в Росії.
За його словами, щодобово РФ може виробляти приблизно 130–140 ударних безпілотників типу "Шахед", а також аналогічні за призначенням БПЛА в тих самих обсягах.
Що стосується ракетного озброєння, експерт зазначає, що найбільші темпи виробництва припадають на балістичні ракети - близько трьох одиниць на добу. Крім того, росіяни можуть виробляти приблизно дві крилаті ракети Х-101 щодня, а також 1–2 ракети "Калібр" на добу.
Водночас ракети типу "Циркон" і "Кинжал", за оцінкою Коваленка, виробляються у значно менших обсягах - орієнтовно 1–3 одиниці на тиждень. Експерт також додає, що у РФ є певний недоторканний стратегічний запас озброєння.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія запустила ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджено житлові будинки. Відомо про сімох постраждалих, троє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
У Києві після масованої атаки 2 липня 131 об’єкт повністю або частково зруйновано. Вже відомо про 30 загиблих. Понад сто осіб звернулися по допомогу через поранення або з інших причин.
Крім того, Росія після масованої атаки на Київ поширила заяви про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу в Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ назвали ці повідомлення спланованою інформаційною провокацією, покликаною відвернути увагу від російського удару по українській столиці.
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