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Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін

Марія Николишин
18 червня 2026, 13:14
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Наразі ціни на нафту падають, але АЗС не поспішають швидко знижувати вартість пального.
Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін
Що буде з цінами на пальне в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи варто чекати здешевлення пального
  • Наскільки можуть впасти ціни на АЗС
  • Чому бензин дешевшає повільніше за дизель
  • Як запаси дорогого пального впливають на ринок
  • Що буде з цінами на нафту найближчим часом

Після рекордного подорожчання пального через ситуацію на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, бензин та дизель в Україні вже почали дешевшати. Однак ситуація на АЗС досі викликає занепокоєння в українців, адже вартість пального залишається доволі високою.

Главред вирішив розібратися, чи варто чекати на різке зниження цін на АЗС та що може цьому заважити.

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Ціни на пальне станом на 18 червня

Як повідомляє Главком, у четвер, 18 червня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Наразі бензин А-95 у середньому коштує близько 76,07 грн за літр, а дизельне пальне — близько 82,33 грн за літр.

Зокрема, найвищі ціни на бензин і дизель наразі фіксують у мережах ОККО, WOG та Socar. Натомість дешевше пальне пропонують "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта".

Чи мають АЗС підстави для зниження цін

Голова АМКУ Павло Кириленко в ефірі Суспільного заявив, що оператори АЗС мають підстави почати знижувати роздрібні ціни на бензин слідом за падінням ціни світової нафти.

За його словами, світові нафтові індекси знизилися на 17%, що є "прямим дороговказом" для зниження роздрібних цін на заправках.

"Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни", – наголосив він.

Голова АМКУ зазначив, що протягом тижня дизельне пальне подешевшало на 1-3 гривні, тоді як на бензин зниження "фактично не відбулося".

"Знижувати ціни можна тут і зараз, оскільки падіння нафтових котирувань є стійким і послідовним. Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", - додав Кириленко.

Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Наскільки може подешевшати пальне

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН заявив, що ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися приблизно на 6 гривень за літр, а на бензин на 4 гривні на тлі падіння світових котирувань нафти та очікувань щодо відкриття Ормузької протоки.

Він наголосив, що тенденція на зниження триває вже три тижні і, найімовірніше, продовжиться й надалі.

"По дизелю на сьогодні є потенціал зниження десь на 6 гривень. Але це не так, що завтра одразу мінус 6 гривень. Ми будемо знижуватися по гривні-дві кожний тиждень. По бензину потенціал трохи менший десь 4 гривні", - пояснив експерт.

На його думку, бензин подешевшає не так суттєво, як дизель, оскільки напередодні він почав дорожчати внаслідок нових вимог щодо бензину з маркуванням Е10, який містить до 10% біоетанолу.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Чи може вартість нафти різко обвалитися

Крім того, Льоушкін додав, що не очікує різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа.

"Я не вбачаю, що при Трампі буде таке повальне зниження до 60 доларів. Такого не буде. Зараз нафта, можливо, просяде десь до 75 доларів, а потім щось трапиться, і вона знову підскоче до 85-90 доларів", - зауважив він.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на вартість пального в Україні

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхєя" Геннадій Рябцев у коментарі Апостроф висловився, що невизначеність у ситуації на Близькому Сході зберігається, тому кардинального зниження цін очікувати не слід.

"І вона (невизначеність, - ред.), на жаль, дозволяє утримувати ціни на тому рівні, що підбирається до межі платоспроможності споживачів", - зауважив експерт.

Що стосується українського ринку пального, то принаймні найближчим часом він не чекає на суттєвого зниження цін.

"Можливе лише коригування цін у мережах для залучення покупців знижками, програмами лояльності та якимись іншими плюшками. Але кардинального зниження цін очікувати не слід, навіть якщо буде обвал на світовому ринку", - каже Рябцев.

Чому АЗС не можуть різко знизити ціни

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що попри те, що нафта стрімко дешевшає, мережі не можуть різко коригувати ціни на стелах АЗС, оскільки вони раніше сформували запаси дорогого пального.

За його словами, частина трейдерів раніше завезла дизпаливо за ціною $1100/т, тоді як тепер в країну заходять партії пального за ціною $920/т. Це стало великою проблемою для бізнесу і стримуватиме роздрібних гравців від різкого зниження цін.

"Багато невеликих мереж, які не формують значних запасів вже торгують дизелем по 78-79 грн/л. Тобто ринок вже йде до зниження і цей рух продовжиться", - додав він.

На його думку, для того щоб великі мережі синхронізували свої ціни з новими нафтовими котируваннями у $80, знадобиться щонайменше 2-3 тижні. Однак в подальшому, якщо Ормузьку протоку відкриють і пропозиція нафти відновиться котирування можуть впасти ще нижче.

Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін
Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Чи можуть ціни на бензин та дизель повернутися до показників лютого

Економіст Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE відзначив, що останнім часом нафта відчутно втратила в ціні, але роздрібний ринок пального реагує із запізненням, тому зміни на заправках відбуваються не одразу.

"Люди просто не помічають, але ціни вже почали знижуватися і будуть знижуватися далі", - каже він.

За його словами, у разі повернення ціни на нафту до рівнів, які бути перед конфліктом на Близькому Сході, українські АЗС також відреагують зниженням вартості пального.

"Якщо вона (нафта, - ред.) продовжить падати до рівня, який був до початку конфлікту, то повернеться і ціна на українських АЗС. Бо з того часу в нас не відбулося нічого, що суттєво б змінило базову економіку ціни", - пояснив економіст.

Водночас він наголосив, що на ринку все ще є дефіцит пального, зокрема дизелю, але він тимчасовий і поступово зникатиме.

Що може спровокувати подорожчання пально

Голова Комітету економістів України Андрій Новак попередив, що зростання курсу іноземних валют може призвести не лише до подорожчання імпортних товарів, але й пального.

"Є один важливий товар, який Україна імпортує майже на 100% – це паливо. Тому зростання курсу долара та євро означає подорожчання палива", - сказав він.

Однак економіст переконаний, що зараз ціни на паливо більше залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Бензин і дизель дешевшають: чи повернуться українські АЗС до лютневих цін
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

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Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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