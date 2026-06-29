РФ хоче знищити прифронтові АЗС в Україні: "Флеш" оцінив ризик дефіциту пального

Коротко:
- Цивільні АЗС не залучені до забезпечення військових поставок палива
- Головна мета ударів РФ по українських АЗС - посіяти паніку
Росія активізувала атаки на автозаправні станції в прифронтових регіонах України, однак такі удари не призведуть до нестачі палива для населення. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", у своєму Telegram-каналі.
За його словами, після успішних ударів українських сил по російській логістиці противник вирішив зосередитися на знищенні цивільної паливної інфраструктури. Для атак на об’єкти в Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях окупанти використовують ударні безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", а також дрони крилатого та роторного типу.
"Флеш" наголосив, що цивільні АЗС не задіяні у забезпеченні військових поставок палива, тому подібні удари не мають військового значення. Їхня головна мета - чинити психологічний тиск на мирних мешканців і посіяти паніку.
"Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми, українці, знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл і продаж палива, а також заправлятися", - підкреслив "Флеш".
Коли можливий новий масований удар - думка експерта
Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що країна-агресор Росія вже накопичила достатньо озброєння для проведення масштабного комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.
За його словами, після певної паузи російські війська можуть бути готові до масованої атаки, зокрема із застосуванням ракет і дронів. Жданов зазначив, що протягом останнього тижня РФ активно піднімала в повітря винищувачі МіГ-31, частина з яких здійснювала бойові пуски, а частина - тренувальні.
"З огляду на те, що у них (росіян, - ред.) вже була досить тривала пауза, велика перерва, я думаю, що вони готові до масованого ракетного удару", - підкреслив він.
Удари по Україні - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, серед поранених - діти.
Вранці в неділю, 28 червня, російська армія завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Зафіксовано руйнування, постраждали 14 осіб.
Увечері 25 червня в Києві пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки РФ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів.
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Про особу: Сергій "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.
З квітня 2022 року займається консультуванням та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.
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