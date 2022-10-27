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"Українська Жанна Д'арк" і снайпер ЗСУ Євгенія Емеральд оголосила про свою вагітність

27 жовтня 2022, 15:52

Українська снайпер Євгенія Емеральд 27 жовтня в соцмережі Instagram повідомила всій армії своїх фоловерів про вагітність.

Євгенія Емеральд вийшла заміж
Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото instagram.com/emerald.evgeniya

Відома українська військовослужбовець, снайпер ЗСУ Євгенія Емеральд 27 жовтня в Instagram поділилася з підписниками радісною новиною про свою вагітність.

"У мене під серцем дитинка. Я так довго не наважувалася сказати. Вагітна снайпер - прямо сюр якийсь. Так вийшло, що на цій війні від любові двох військових зародилася нова душа. Майбутній захисник або захисниця України. І це була єдина причина, чому в середині вересня я покинула бойовий фронт і перейшла в тиловий фронт", ‒ написала вона.

За словами Емеральд, зі зрозумілих причин, їй доводилося приховувати своє "цікаве становище" від чоловіка і командирів. Але потім її замучив важкий токсикоз.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд вийшла заміж. Її обранець - Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні.

Військові одружилися 14 жовтня - в День захисників і захисниць України.

До того ексдепутат парламенту Норвегії Сандра Андерсен Ейра приїхала в Україну, щоб битися з російськими окупантами. Дівчина говорила, що взяти в руки зброю її спонукав моральний обов'язок.

Колишній піхотинець Королівського англійського полку Сі Сі Джей Дартон прибув в Україну, щоб допомогти українським захисникам з розмінуванням на лінії фронту. У ЗСУ не вистачає людей для роботи в цій галузі, тому Дартон і прийшов на допомогу. Свою роботу він сприймає як "небезпечну гру".

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