Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війну

Христина Кучерява / Facebook / NGUmainpage

У лавах НГУ Україну від російських окупантів захищає 29-річна дівчина Христина Кудрява, яка 10 років тому потрапила в армію волею випадку.

Дівчину на біржі праці направили в частину, проте несподівано їй в армії запропонували посаду начальника клубу, розповідають у Нацгвардії.

"Я була молода і не розуміла специфіку армії. 18 квітня мені виповнилося 19 років. Наступного дня в посвідченні була печатка, що я військовослужбовець внутрішніх військ. До цього чимало де підробляла: сомельє, в моделінгу. Але з армією ми найдовше", - каже дівчина.

Українська "амазонка" брала участь у міжнародних навчаннях "Рапід Трайдент", де протягом 4 місяців відпрацьовували взаємодію з іншими підрозділами.

У день вторгнення РФ вона і весь її підрозділ опинився на марші в Луганській області і одним з перших вступило в бій з окупантами.

/ Facebook/NGUmainpage

"Пам'ятаю ніч вторгнення. Я не могла заснути. За кілька днів до повномасштабної війни там вже було неспокійно. У 20-х числах лютого Щастя і Станицю Луганську обстрілювали з Градів. Такого не було в останні роки. Ми розуміли, що Росія перекидає сюди сили. Два місяці щодня тривають бої. Ми захищаємо конгломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Наша бригада разом з ЗСУ не дають противнику ступати далі. Цей напрямок один з найгарячіших", — розповідає дівчина.

/ Facebook/NGUmainpage

Вона каже, що вже не мріє, а радіє тому, що має.

/ Facebook/NGUmainpage

"А коли виходить щось краще, то радію ще більше. Намагаюся не думати, що могло бути і буде. Це розкіш. У мене включився режим відкладеного життя. У нас є унікальний шанс знищити величезне зло, яке стільки років не дає нам бути собою. Не можна розділятися і падати духом. Ми переможемо, тому що добро завжди перемагає. Але ця перемога буде важкою, болючою, енерговитратною. Далі будемо будувати Україну", - додала Кудрява.

/ Facebook/NGUmainpage

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