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Небезпечна гра: колишній британський солдат допомагає ЗСУ розмінувати лінію фронту

6 травня 2022, 10:09

В один із днів вдалося "знешкодити" 300 мінометів. Також довелося провести контрольований підрив вежі танка, всередині якої застряг снаряд.

Міни, попередження
Розмінуванням треба займатися постійно, не чекаючи кінця війни, сказав британський солдат / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Колишній піхотинець Королівського англійського полку Сі Джей Дартон прибув в Україну, щоби допомогти українським захисникам з розмінуванні на лінії фронту. У ЗСУ не вистачає людей для роботи в цій галузі, тому Дартон і прийшов на допомогу. Свою роботу він сприймає як "небезпечну гру".

"Кожен детонатор, снаряд, до якого ви торкаєтеся, з ймовірністю 50% спрацює в ваших руках або вибухне. Багато є пошкоджених. Те, чим ми займаємося - дуже небезпечна гра", - цитує Дартона BBC.

Команда, з якою він працював, спочатку не мала обладнання, тому вони використовували палиці для пошуку розтяжок.

В один із днів вдалося "знешкодити" 300 мінометів. Також довелося провести контрольований підрив вежі танка, всередині якої застряг снаряд.

Фахівець додав, що розмінуванням треба займатися постійно, не чекаючи кінця війни, тому що існує величезна небезпека, в першу чергу, для життя мирних жителів.

Також Дартон прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, все виглядає гірше, ніж показують по телебаченню. Британець бачив багато тіл загиблих. При цьому Сі Джей вважає, що військові дії не закінчаться скоро, але він готовий допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Як повідомляв Главред, в Україні над розмінуванням українських земель, звільнених від російських окупантів, працює легендарний пес-сапер Патрон.

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