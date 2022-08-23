Лишив своїх 3 дітей, щоб вбивати чужих: ЗСУ ліквідували окупанта за місяць до закінчення контракту

ЗСУ ліквідували окупанта Олександра Баннікова, у якого лишався місяць до кінця контракту/ Facebook Комахідзе, Радіо Свобода

Українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю.

До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня. Про його ліквідацію повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Facebook.

44-річний Банніков служив рядовим і був водієм в армії країни-агресорки РФ.

"Ех, не затопить більше лазні Сашка Банніков і не розтопить Самовар. До кінця контракту багатодітному батькові, за сумісництвом окупанту Баннікову залишалося близько місяця", – написав Комахідзе.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, в окупанта вдома лишилися дружина і троє дітей: доньки віком 20 та 8 років і 5-річний син.

Російський окупант Олександр Банніков/ Facebook Комахідзе

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники "вгатили" по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.

Також раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

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