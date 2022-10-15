"Українська Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд вийшла заміж на фронті - зворушливі знімки

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото instagram.com/emerald.evgeniya

Українська захисниця, снайперша з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд вийшла заміж. Її обранець - Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні.

Військові одружилися 14 жовтня - в День захисників і захисниць. Цього ж дня у Євгена був день народження. Весілля зіграли прямо на передовій в Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

"Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це сталося на передовій, і нас розписав генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити не могла! Це особливий день - дуже багато свят. Хочу привітати всіх захисників і захисниць. Слава Героям! Також я вітаю свого коханого, тому що сьогодні у нього день народження. Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля", - написала Євгенія в Instagram і опублікувала фото.

Євгенія Емеральд закінчила військову кафедру при університеті, в якому отримувала юридичну освіту. Після випуску отримала звання молодшого лейтенанта, офіцера запасу. На війну пішла 6,5 місяців тому.

Нещодавно Євгенія повернулася до Києва із зони бойових дій, причиною тому стала вагітність. Зараз вона продовжує свою службу в полку "Київ".

Як повідомляв Главред, ексдепутат парламенту Норвегії Сандра Андерсен Ейра приїхала в Україну, щоби битися з російськими окупантами. Дівчина захищає Україну, бо взяти в руки зброю її спонукав моральний обов'язок.

Колишній піхотинець Королівського англійського полку Сі Джей Дартон прибув в Україну, щоби допомогти українським захисникам з розмінуванням на лінії фронту. У ЗСУ не вистачає людей для роботи в цій галузі, тому Дартон і прийшов на допомогу. Свою роботу він сприймає як "небезпечну гру".

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