Вимагав відправити його в Україну: снайпер ЗСУ ліквідував окупанта-путініста

Сергія Солнцева ліквідував снайпер ЗСУ / скріншот

Снайпер Збройних сил України знищив на Луганщині 44-річного російського окупанта з Хакасії Сергія Солнцева, який став відомий після того, як записав відеозвернення до Володимира Путіна з вимогою відправки його на війну в Україну.

"Житель м. Абакана (Хакасія) 44-річний Сергій Солнцев навесні записав відеозвернення до президента Росії з вимогою (!) відправити його "добровольцем" на Донбас. Його почули і направили на Донбас. За інформацією родичів жмура, причиною смерті стало вогнепальне кульове наскрізне поранення голови", - пише в Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Звернемо увагу, що у своєму зверненні до Путіна знищений рашист використовував заїжджені пропагандистські штампи про необхідність "боротьби з нацизмом" в Україні.

Він закликав кремлівську верхівку відправляти на війну десятки "добровольців", щоб вбивати українців.

"Я звертаюся до верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з вимогою дати можливість десяткам чоловіків і мені особисто взяти участь у знищенні неонацизму на території України у складі збройних сил РФ або сформованому добровольчому корпусі", – пафосно заявляв Солнцев.

Додамо, що запалені фантазії запеклого рашиста йому не допомогли, адже в Україні його долю вирішив точний постріл снайпера ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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