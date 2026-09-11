У Саратові — чорний дим: після ударів дронів горить НПЗ та склад OZON

Місцевий губернатор підтвердив пошкодження інфраструктури.

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Атака дронів на Саратов - наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вночі Саратовську область атакували дрони

Спалахнула масштабна пожежа на складі OZON

Місцева влада заявила про відсутність постраждалих

У ніч на 11 вересня Саратовську область Росії атакували дрони. В обласному центрі зафіксовано пожежі щонайменше на двох об'єктах. Під удар потрапив логістичний центр OZON - там спалахнула масштабна пожежа.

Близько другої години ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

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"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", - зазначив він.

З 02:30 у соцмережах масово з’явилися відео, на яких видно масштабну пожежу. Моніторинговий канал Exilenova+ повідомляв, що під удар дронів потрапив НПЗ.

Пожежа в Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

Пізніше стало відомо, що крім НПЗ спалахнула пожежа на логістичному хабі OZON. Працівники покидали територію після вибухів.

Горить "Озон" у Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

Також була інформація про вибухи в Енгельсі Саратовської області. Але чи було щось атаковано, поки що незрозуміло. Жодних офіційних коментарів теж не було.

О 04:12 губернатор Бусаргін підтвердив, що в результаті атаки дронів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За його словами, постраждалих немає.

Вранці з’явилися фото OZON у Саратові, на яких видно величезний стовп диму.

Горить OZON у Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

OZON у Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

У компанії OZON уже повідомили, що працівників оперативно евакуювали. Також зазначили, що найближчим часом робота компанії в регіоні буде частково обмежена.

Дивіться відео пожежі на OZON у Саратові за посиланням.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 10 вересня Сили оборони України завдали удару по Махачкалінському морському торговому порту в Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російські кораблі

У ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масованої атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, у районі порту спалахнула масштабна пожежа.

У російському Сочі ввечері 9 вересня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вибухи відбувалися в районі морського порту. Місцеві жителі повідомляли про пожежі та густий дим над акваторією.

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора. У Ростовській області РФ також уражено аеродром "Ростов-на-Дону". У районі об’єкта зафіксовано пожежу.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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